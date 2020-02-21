Эвакуированная из Уханя: “те, кто боятся вируса, не вышли бы на улицу и не стояли бы с автобусами"

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Эвакуированная из Уханя украинка Елена Ермак на своей странице в Instagram написала,
что ей стыдно за жителей Новых Санжаров, которые перекрывали дорогу
эвакуированных, кидались камнями и дрались с полицией, также, что те, кто действительно опасается
коронавируса не вышли бы на улицу.
"УРА, Я ДОМА". Так бы я подписала этот пост ещё неделю назад, но нет! Заголовок будет другой: "Я ДОМА И МНЕ СТЫДНО", - написала она.
"Люди которые действительно боятся вируса, не вышли бы на улицу и не стояли бы рядом с автобусами и не делали весь этот трэш. Они бы сидели дома и не выходили бы из него", - заявила украинка.
Также она рассказала, что все вывезенные из Уханя прошли жесткий контроль и у них не было симптомов коронавируса.
Напомним, по прилету из Уханя эвакуированных сограждан решили поместить
на карантин в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской
области, где течении двух недель они будут находиться в обсервации с
обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и
безопасности. Однако эта новость обернулась настоящим бунтом. Не успел
самолет с "уханьцами" приземлиться в Харькове, в Полтавской области уже
начался протест против эвакуации людей в Новые Санжары.
Так, полиция совместно с Нацгвардией с помощью тяжелой военной техники под крики протестующей толпы пыталась убрать автомобили жителей с проезжай части.
"Что вы делаете? Почему вы их к себе домой не везете?! У нас лагеря, дети на лето приезжают, куда везете?", - кричали митингующие, которые не собирались отступать.
Спустя несколько часов потасовок акция протеста все еще была в разгаре. В Сети появилось видео противостояния военных и жителей Новых Санжар, которые требуют нацгвардейцев не выполнять приказ и уйти из поселка.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эвакуация вполне здоровых граждан Украины из провинции Китая, где зафиксирована эпидемия короновируса, стала беспрецедентным событием по уровню
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