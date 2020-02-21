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Эвакуированная из Уханя: “те, кто боятся вируса, не вышли бы на улицу и не стояли бы с автобусами"

Украинка, которая вернулась из Уханя, рассказала о том, что не ожидала такого "теплого приема", и что те люди, которые переживают за свое здоровье по-настоящему, никогда бы не вышли на улицу, а тем более к центру, где людей поместили на карантин

сегодня, 11:48
Автор:

• Наталья Шевченко

Эвакуированная из Уханя: “те, кто боятся вируса, не вышли бы на улицу и не стояли бы с автобусами"

Эвакуированная из Уханя украинка Елена  Ермак на своей странице в Instagram написала, что ей стыдно за жителей Новых Санжаров, которые перекрывали дорогу эвакуированных, кидались камнями и дрались с полицией,  также, что те, кто действительно опасается коронавируса не вышли бы на улицу.

"УРА, Я ДОМА". Так бы я подписала этот пост ещё неделю назад, но нет! Заголовок будет другой: "Я ДОМА И МНЕ СТЫДНО", - написала она.

"Люди которые действительно боятся вируса, не вышли бы на улицу и не стояли бы рядом с автобусами и не делали весь этот трэш. Они бы сидели дома и не выходили бы из него", - заявила украинка.

Также она рассказала, что все вывезенные из Уханя прошли жесткий контроль и у них не было симптомов коронавируса. 

Напомним, по прилету из Уханя эвакуированных сограждан решили поместить на карантин в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области, где течении двух недель они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Однако эта новость обернулась настоящим бунтом. Не успел самолет с "уханьцами" приземлиться в Харькове, в Полтавской области уже начался протест против эвакуации людей в Новые Санжары.
Так, полиция совместно с Нацгвардией с помощью тяжелой военной техники под крики протестующей толпы пыталась убрать автомобили жителей с проезжай части.

"Что вы делаете? Почему вы их к себе домой не везете?! У нас лагеря, дети на лето приезжают, куда везете?", - кричали митингующие, которые не собирались отступать.

Спустя несколько часов потасовок акция протеста все еще была в разгаре. В Сети появилось видео противостояния военных и жителей Новых Санжар, которые требуют нацгвардейцев не выполнять приказ и уйти из поселка.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эвакуация вполне здоровых граждан Украины из провинции Китая, где зафиксирована эпидемия короновируса, стала беспрецедентным событием по уровню


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Источник: https://comments.ua/
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