Привлекли авиацию и катера: Украина усилила охрану админграницы с Крымом

Государственная пограничная служба усилила контроль на административной границе с аннексированным Крымом и побережье Черного и Азовского морей, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.



"Пограничники Южного регионального управления и регионального управления морской охраны проводятся специальные мероприятия с привлечением мобильных подразделений, пограничной авиации, кораблей и катеров морской охраны", - сказано в сообщении.



Отмечается, что целью мероприятий является стабилизация обстановки на границе с аннексированным Крымом и побережье Черного и Азовского морей в зоне ответственности Херсонского и Бердянского пограничных отрядов.



Основное внимание пограничники будут уделять воздушному поиску нарушителей законодательства Украины, проверке береговой полосы и законности пребывания лодок и катеров в море.





Как сообщал сайт "Комментарии", в Государственной пограничной службе показали, как собаки помогают им в работе. По данным ведомства, 45% задержаний на украинской границе происходит благодаря служебным собакам.



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