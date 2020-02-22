Привлекли авиацию и катера: Украина усилила охрану админграницы с Крымом

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Государственная пограничная служба усилила контроль на административной границе с аннексированным Крымом и побережье Черного и Азовского морей, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
"Пограничники Южного регионального управления и регионального управления морской охраны проводятся специальные мероприятия с привлечением мобильных подразделений, пограничной авиации, кораблей и катеров морской охраны", - сказано в сообщении.
Отмечается, что целью мероприятий является стабилизация обстановки на границе с аннексированным Крымом и побережье Черного и Азовского морей в зоне ответственности Херсонского и Бердянского пограничных отрядов.
Основное внимание пограничники будут уделять воздушному поиску нарушителей законодательства Украины, проверке береговой полосы и законности пребывания лодок и катеров в море.
Как сообщал сайт "Комментарии", в Государственной пограничной службе показали, как собаки помогают им в работе. По данным ведомства, 45% задержаний на украинской границе происходит благодаря служебным собакам.
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