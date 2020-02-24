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Ермак продолжает оставаться в тени популярности Богдана, - опрос

По результатам соцопроса, почти половина украинцев не знают, кто такой Андрей Ермак

сегодня, 20:42
Автор:

• Екатерина Белоброва

Ермак продолжает оставаться в тени популярности Богдана, - опрос

Согласно социологическому исследованию Центра А.Разумкова за февраль 2020 года, почти половина респондентов ответила, что не знает, кто такой Андрей Ермак, который был недавно назначен на пост главы Офиса президента вместо ушедшего в отставку Андрея Богдана. Об этом передает издание "Укринформ".

Такой ответ предлагался как вариант при определении уровня доверия к политикам и общественных деятелей.

В частности, 43,5% опрошенных ответили, что не знают Андрея Ермака. На втором месте по "незнанию" оказался политзаключенный Олег Сенцов (12%). В опросе не запрашивали о бывшем главе ОП Андрея Богдана.

Отметим, что только в двух из тех, чье имя было представлено в опроснике, доверие выражается чаще, чем недоверие: Владимир Зеленский (ему доверяют 52% опрошенных, не доверяют - 39%) и Сенцов (соответственно 39% и 33%) .

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что большинство украинцев не спешит делать выводы в отношении известных результатов следствия по делу об убийстве Павла Шеремета, которые вызвали широкий общественный резонанс.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/24/7241500/
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