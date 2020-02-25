Медведчук о помощи одаренным детям Донбасса: «Не вопрос, поможем»

Уже более трех лет дети с Донбасса, победившие на художественном конкурсе "Украина глазами детей", путешествуют по Западной Украине. Об этом сообщает ряд средств массовой информации.

Данный проект ‒ "Арт-караван дружбы" ‒ создавался с целью реабилитации детей, пострадавших в результате боевых действий на Донбассе. Арт-реабилитацию прошли уже свыше тысячи детей, а всего было организовано 19 таких арт-караванов.

Однако 19-я поездка на Закарпатье оказалась под угрозой срыва ‒ неожиданно возникли проблемами со спонсорами. Организаторы мероприятия решили обратиться за помощью к председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку.





Как рассказал председатель молодежного движения "Здоровая Украина" Станислав Липовский, раньше он не был знаком с Медведчуком.

"Он как раз давал интервью в Верховной Раде. Я подошел, говорю: "Так и так, такая ситуация, у нас арт-караван под угрозой срыва". Он ответил: "Не вопрос, сейчас поможем, сделаем". Очень быстро поступила помощь, и 19-й арт-караван смог поехать на Закарпатье", – пояснил Липовский.

По словам народного депутата от ОПЗЖ Юрия Загороднего, руководством политсилы было принято решение помочь детям ‒ победителям конкурса.

"Руководство нашей политсилы ‒ "Оппозиционной платформы ‒ За жизнь" ‒ приняло решение включиться в работу и помочь, чтобы эти работы видела вся страна. Мы поможем в том, чтобы такие творческие поездки были по всей Украине", – пообещал парламентарий.

Как рассказала одна из юных художниц, благодаря содействию ОПЗЖ и лично Виктора Медведчука путешествие одаренных детей с Донбасса на Западную Украину состоялось. Дети смогли отдохнуть, в частности, поплавали в бассейнах с термальными лечебными водами.

"Очень благодарна тем, кто помог мне оздоровиться и ощутить себя здесь здоровой и красивой", – поделилась радостью еще одна девочка.

Дети выразили свои впечатления от путешествия, от красоты увиденного ‒ природы, замков, Карпат ‒ в новых картинах. А организаторы выразили благодарность Виктору Медведчуку за помощь в проведении мероприятия и теперь планируют провести в Верховной Раде выставку "Закарпатье глазами детей".

Ранее "Комментарии" писали, что в ООН назвали сумму помощи Донбассу в 2020 году.

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