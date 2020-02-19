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В ООН назвали сумму помощи Донбассу в 2020 году

По оценкам ООН, в гуманитарной помощи на Донбассе нуждается 3,4 млн человек

сегодня, 04:45 112
Автор:

• Ольга Чародий

В ООН назвали сумму помощи Донбассу в 2020 году

План гуманитарного реагирования ООН для востока Украины в 2020 году потребует 158 млн долларов США, чтобы оказать помощь 2 млн людей. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло на заседании Совета безопасности ООН.

"ООН и партнеры оказывают помощь в соответствии с универсально признанными принципами человечности, беспристрастности, нейтральности и независимости", - сказала ДиКарло.

С ее слов, с 2014 года ООН и партнеры смогли оказать помощь миллиону лиц ежегодно.

 Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Арсен Аваков  обсудил с координатором Госдепа США обострившуюся ситуацию на ДонбассеГлава министерства внутренних дел Арсен Аваков провел встречу с координатором Офиса президента Украины по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников Николаем Колесником, а также матерями тех, кто внесен в списки пропавших или пленных. Об этом сообщает пресс-служба МВД. "Обсудили насущные вопросы по возврату пленных, розыска пропавших без вести и социальной защиты их семей. Ни один украинец не должен быть брошен на произвол судьбы! Мы ведем следственные действия по каждому человеку, которого считали пропавшим без вести", - обозначил министр Аваков.

Координатор ОП Колесник подчеркнул, что в его ведомство регулярно обращаются матери погибших в зоне боевых действий Донбасса, а также в России, но приоритет в поисках и возвращении украинцев ведется в отношении тех, кто жив и находится в плену. Тем не менее, даже в таких условиях, экспертная служба МВД эффективно справляется со своей работой и на сегодня эксперты уже установили 1830 ДНК - профилей, они принадлежат 1021 человеку.



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