В ООН назвали сумму помощи Донбассу в 2020 году

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План гуманитарного реагирования ООН для востока Украины в
2020 году потребует 158 млн долларов США, чтобы оказать помощь 2 млн людей. Об
этом заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и
миростроительству Розмари ДиКарло на заседании Совета безопасности ООН.
"ООН и партнеры оказывают помощь в соответствии с
универсально признанными принципами человечности, беспристрастности,
нейтральности и независимости", - сказала ДиКарло.
С ее слов, с 2014 года ООН и партнеры смогли оказать помощь
миллиону лиц ежегодно.
Координатор ОП Колесник подчеркнул, что в его ведомство регулярно обращаются матери погибших в зоне боевых действий Донбасса, а также в России, но приоритет в поисках и возвращении украинцев ведется в отношении тех, кто жив и находится в плену. Тем не менее, даже в таких условиях, экспертная служба МВД эффективно справляется со своей работой и на сегодня эксперты уже установили 1830 ДНК - профилей, они принадлежат 1021 человеку.
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