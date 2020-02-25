В Минздраве опровергли заражение коронавирусом на Закарпатье: «подозрение снято»

Недавно в сети распространилась информация о том, что одного из жителей Закарпатья подозревают в заражении коронавирусной инфекцией. Данный факт сегодня опровергли в Министерстве здравоохранения Украины, о чем стало известно во время брифинга в Новых Санжарах, Полтавская область.

Так, медиа Мукачева писали о заболевшем украинце, который накануне контактировал с гражданином Китая в Венгрии. После того, как больной обратился к медикам, в Берегово была создана противоэпидемическая комиссия и принято решение госпитализировать мужчину в областную инфекционную больницу с использованием спецсредств защиты.

Как рассказал и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, клиническая картина заболевания украинца не соответствует новому типу коронавируса COVID-19.

"Мужчину госпитализировали вчера, уже 10 суток длятся клинические проявления. Температура повышена, но не такая, как при инфицировании коронавирусом. После клинического и эпидемиологического обследования установили, что случай не подпадает под клиническое проявление новой коронавирусной инфекции, поэтому такое подозрение было снято", - заявил он.

Также он отметил, что местные медики оперативно отреагировали в данной ситуации. Кузин подчеркнул, что в Украине зараженных "уханьским" вирусом нет.

Ранее "Комментарии" писали, что коронавирус бьет и по фондовым рынкам: 500 богатейших людей мира за сутки потеряли 139 млрд долларов.

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