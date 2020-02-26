Прощай, зима: вместо смертельного урагана в Украине - солнце и отметки в +15 градусов тепла

После урагана “Юлия”, который стал настоящим бедствием для многих украинских городов, где летали деревья, крыши и даже мост, погода в стране начинает налаживаться. Как сообщили в Украинском гидрометцентре, максимальные отметки сегодняшнего дня - 15 градусов тепла, а порывы ветра в регионах не превысят 12-ти метров в секунду.

Так, теплее всего будет сегодня в Виннице (+15), а в Симферополе и Черновцах воздух прогреется до +14-ти. На пару градусов ниже столбики термометров покажут в Одессе, Херсоне и Николаеве, где ожидается солнечная погода. +10…+12 прогнозируют для Запорожья, Херсона, Кропивницкого и Черкасс, где также будет без осадков.

Тепло ожидается и на западной Украине, где температура будет колебаться от 7 до 15 тепла, однако здесь возможны дожди. Тем временем, на востоке воздух прогреется до +10-ти, в Киеве ожидается на градус теплее и тоже солнечно.

Февральская “весна” будет недолгой. Уже грядущей ночью ожидается снег с дождем по всей Украине, а столбики термометра покажут +4…+6 градусов.



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