Язык

Українська

Русский

Coinspot 26.02.2020

BTC/USD

9212.54

ETH/USD

240.28

LTC/USD

69.04

НБУ 26.02.2020

USD/UAH

24.57

EUR/UAH

26.67

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Прощай, зима: вместо смертельного урагана в Украине - солнце и отметки в +15 градусов тепла
НОВОСТИ Все новости

Прощай, зима: вместо смертельного урагана в Украине - солнце и отметки в +15 градусов тепла

Синоптики рассказали о прогнозе погоды в Украине на 26 февраля

сегодня, 08:00
Автор:

• Елена Волкова

Прощай, зима: вместо смертельного урагана в Украине - солнце и отметки в +15 градусов тепла

После урагана “Юлия”, который стал настоящим бедствием для многих украинских городов, где летали деревья, крыши и даже мост, погода в стране начинает налаживаться. Как сообщили в Украинском гидрометцентре, максимальные отметки сегодняшнего дня - 15 градусов тепла, а порывы ветра в регионах не превысят 12-ти метров в секунду. 

Так, теплее всего будет сегодня в Виннице (+15), а в Симферополе и Черновцах воздух прогреется до +14-ти. На пару градусов ниже столбики термометров покажут в Одессе, Херсоне и Николаеве, где ожидается солнечная погода. +10…+12 прогнозируют для Запорожья, Херсона, Кропивницкого и Черкасс, где также будет без осадков.

Тепло ожидается и на западной Украине, где температура будет колебаться от 7 до 15 тепла, однако здесь возможны дожди. Тем временем, на востоке воздух прогреется до +10-ти, в Киеве ожидается на градус теплее и тоже солнечно.

Февральская “весна” будет недолгой. Уже грядущей ночью ожидается снег с дождем по всей Украине, а столбики термометра покажут +4…+6 градусов.
picture


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...