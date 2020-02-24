Вакцина против коронавируса, смертельный ураган "Юлия" и насилие с помощью маргарина: каким был этот понедельник

Вакцина против COVID-19. Власти Китая сегодня заявили о наличии вакцины против коронавируса, правда, ей нужны дополнительные проверки. Так, КНР разработали вакцину, показывающую иммунитет. В дальнейшем препарат пройдет дополнительные проверки и будет доработан. Кроме того, посол рассказал о наличии эффективных китайских лекарств для лечения коронавирусной инфекции. К примеру, во всех случаях, когда к пациентам применили китайские препараты, осложнений не возникло. В сообщении говорится, что общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85%, а в некоторых районах и более 90%. Также в Китае вспомнили об одном старом лекарстве, эффективно действующем против коронавируса. Речь идет о препарате "хлорохина фосфат", который несколько десятков лет применяли от малярии. Добавим, что в Китае число заболевших COVID-19 на сегодняшний день достигло 77,150 тыс. человек, а погибли 2,592 тыс. заразившихся.

Жизнь наших в обсервации. Сегодня эвакуированных из-за разбушевавшегося в Ухане коронавируса украинцев и иностранных граждан посетила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Как рассказала “Комментариям” жительница Кривого Рога Алина Лазоренко, которая с четверга пребывает в изоляции в санатории МВД “Новые Санжары”, Скалецкая была в полном “обмундировании”: в маске и спецкостюме - таком же, как у медиков, которые сопровождали их на борту самолета. Однако это наших “уханьцев” ничуть не смутило.

“Мы знаем, что Зоряна Скалецкая проживает в таких же условиях, как и мы, но в другом корпусе. Она зашла к нам в комнату и узнала у нас, как здоровье, есть ли какие-то жалобы на быт или предпочтения. Но нас все устраивает, условия хорошие, питание тоже, - рассказывает нам Алина. - Кормят, кстати, очень разнообразно: котлеты, отбивные, рыба, каши, пюре, булочки, йогурты, фрукты, шоколад… Мы не голодаем”.

По ее словам, недавно медики взяли у них мазки на возможное наличие вирусов в носу, однако все чувствуют себя замечательно.



Насирову вернули пост. Шестой апелляционный админсуд Киева восстановил Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы, признав его увольнение противоправным, о чем говорится в постановлении суда. Таким образом, суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы правительства, ГФС и нардепа Андрея Журжия. Напомним, Роман Насиров в мае 2015 года был назначен главой Государственной фискальной службы. На этой должности он проработал до марта 2017-го - тогда он был задержан в рамках расследования уголовного производства по хищениям в компании "Укргаздобыча".



Насилие с помощью маргарина. В Запорожской области, в городе Мелитополь, произошел инцидент в управлении образования. Активисты вошли в кабинет к начальнику этого департамента Игорю Елисееву и насильно накормили его маргарином, после чего опубликовали видео в YouTube. Активисты говорят, что с жалобой к ним пришли родители детей, якобы отравившихся маслом в детском саду. На руках у активистов было заключение экспертов о том, что так называемое масло содержит 100% немолочных жиров. Таким образом, по словам общественников, малышей кормили не сливочным маслом, а маргарином. Чиновник заявил, что отправил в детский сад комиссию для дальнейшего разбирательства, однако активисты заверили, что “не было сделано ничего”.

“Мы опечатали все масло или, назовем его “этот продукт”. Все данные в прокуратуре, следственные органы этим занимаются. Я попросил, чтобы открыли уголовное производство. Я попросил зампрокурора лично, чтобы...”, - на этом чиновника прервали неизвестные люди в балаклавах, которые силой накормили Елисеева маргарином, при этом схватив чиновника за руки и измазав ему все лицо.

Шторм. Сегодня в Украине разбушевался ураган "Юлия", и спасатели заявили о штормовом предупреждении. Уже утром начавшийся в столице ливень обличил все недочеты ливневок и канализации. Как передают пользователи соцсетей, в некоторых районах произошли затопления, из-за чего образовались тянучки в движении авто. Так, полностью затопило улицу Владимира Брожко, а близ станции "Сырец" прямо у дороги образовался "гейзер" из сточных вод. Тем временем сильный ветер в Николаеве буквально сдул пешеходный мост. Сообщается, что обвалилась одна секция понтонной переправы через реку Ингул, которая вплотную примыкала к берегу. А одесситы и жители близлежащих регионов в социальных сетях публиковали фотографии и видеокадры разрушительных последствий для городских улиц. Кроме того, сотрудники полиции сообщили трагическое известие: в самом центре Одессы на женщину упало обломившееся дерево, в результате чего она погибла еще до приезда "скорой".

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