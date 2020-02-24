Китай заявил о наличии лекарств против коронавируса

Власти Китая заявляют о наличии вакцины против коронавируса, правда, ей нужны дополнительные проверки. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на посла Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Так, КНР разработали вакцину, показывающую иммунитет. В дальнейшем препарат пройдет дополнительные проверки и будет доработан. Кроме того, посол рассказал о наличии эффективных китайских лекарств для лечения коронавирусной инфекции. К примеру, во всех случаях, когда к пациентам применили китайские препараты, осложнений не возникло. В сообщении говорится, что общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85%, а в некоторых районах и более 90%. Также в Китае вспомнили об одном старом лекарстве, эффективно действующем против коронавируса. Речь идет о препарате "хлорохина фосфат", который несколько десятков лет применяли от малярии.

Добавим, что в Китае число заболевших COVID-19 достигло 77,150 тыс. человек, погибло 2,592 тыс. заразившихся.

Ранее "Комментарии" рассказали, что коронавирус атакует Италию. Уже известно о 150 зараженных, властям пришлось отменить карнавал в Венеции, закрыты школы и несколько районов отправлены на карантин.

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