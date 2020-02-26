В киевском метро началось тестирование 4G связи

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Крупнейшие украинские мобильные операторы начали тестировать сети 4G в метрополитене Киева.
В течение нескольких дней 4G начнет появляться в столичном
метро начиная со станции "Академгородок" и в тоннеле в сторону
станции "Житомирская", затем и на остальных станциях.
Согласно планам, в первом полугодии сеть появится на девяти
станциях и в прогонах между ними. Полностью 4G интернетом метрополитен Киева
покроют до конца 2020 года.
"Сейчас мы ждем принятия тарифов на доступ к
инфраструктуре Киева, а также, в частности, к инфраструктуре КП "Киевский
Метрополитен", которое запланировано на 12 марта. В случае положительного
решения, сможем приступить к полной реализации проекта сразу после подписания
договора. В противоположном случае, сроки проекта могут сдвинуться", –
отметил заместитель генерального директора "Vodafone Украина" Андрей
Большаков.
В компании уточнили, что работы в метрополитене выполнены
программным методом, путем апгрейда существующего программного обеспечения на
всех участках сети в стандарте LTE-1800.
Как сообщало издание "Комментарии", этой весной на киевских станциях метро появится 4G. Сообщается, что уже согласованы все технические аспекты с метрополитеном, кроме того операторам предоставили необходимую техническую документацию.
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