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В киевском метро началось тестирование 4G связи

В столичном метро вскоре появится интернет, в данный момент мобильные операторы проводят тестирование

сегодня, 08:47
Автор:

• Наталья Шевченко

В киевском метро началось тестирование 4G связи

Крупнейшие украинские мобильные операторы начали тестировать сети 4G в метрополитене Киева.

В течение нескольких дней 4G начнет появляться в столичном метро начиная со станции "Академгородок" и в тоннеле в сторону станции "Житомирская", затем и на остальных станциях.

Согласно планам, в первом полугодии сеть появится на девяти станциях и в прогонах между ними. Полностью 4G интернетом метрополитен Киева покроют до конца 2020 года.

"Сейчас мы ждем принятия тарифов на доступ к инфраструктуре Киева, а также, в частности, к инфраструктуре КП "Киевский Метрополитен", которое запланировано на 12 марта. В случае положительного решения, сможем приступить к полной реализации проекта сразу после подписания договора. В противоположном случае, сроки проекта могут сдвинуться", – отметил заместитель генерального директора "Vodafone Украина" Андрей Большаков.

В компании уточнили, что работы в метрополитене выполнены программным методом, путем апгрейда существующего программного обеспечения на всех участках сети в стандарте LTE-1800. 

Как сообщало издание "Комментарии", этой весной на киевских станциях метро появится 4G. Сообщается, что уже согласованы все технические аспекты с метрополитеном, кроме того операторам предоставили необходимую техническую документацию.

 



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Источник: https://www.vodafone.ua/ru
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