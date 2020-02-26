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Украина и Турция построят 500 квартир для крымчан

Президент Владимир Зеленский сообщил, что переселенцы из Крыма смогут получить новые квартиры

сегодня, 12:55
Автор:

• Таисия Ерохина

Украина и Турция построят 500 квартир для крымчан

Украина и Турция построят для вынужденных переселенцев из АР Крым 500 квартир. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего Форума "Age of Crimea 2020 - Время Крыма".

"Мы также договорились с президентом Эрдоганом, с Турцией, построить 500 квартир для крымских переселенцев", - сказал глава государства.

Так, вскоре турецкие представители прибудут в Украину, чтобы определиться с участками будущего строительства.

Кроме того, президент подчеркнул необходимость обустроить комфортные КПВВ на пересечении границы с Крымом. Поэтому Украина совместно с компанией "Socar" до конца года планирует открыть в Чонгаре крупный хаб для обслуживание граждан. Как отметил президент, там будет полноценный ЦПАУ, зона отдыха и другие важные объект.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 26 февраля Зеленский объявил Днем сопротивления оккупации АР Кримта города Севастополь. Дату украинцы будут отмечать ежегодно. Возвращение Крыма в состав Украины, по мнению Зеленского, "залог безопасности на планете" и "восстановление веры в справедливость и международное право".


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