Более 60% украинцев против предоставления Донбассу «особого статуса» - опрос

В Украине не поддерживают идею предоставить оккупированным районам Донецкой и Луганской областей "особый статус" 62,1% населения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 13-17 февраля социологической службой Центра Разумкова.

Так, участники опроса оценили предложенные социологами шаги для установления мира на Донбассе. Предоставление и закрепление в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донбасса поддержали 20,7%, а против выступили - 62,1%, еще 17,1% затруднились ответить. Налаживание торгово-экономических, финансовых контактов с "ДНР" и "ЛНР" считают целесообразным 34,6%, отрицают 47,6%, а 17,9% с ответом не определились. О введении в Украине федеративного устройства большинство опрашиваемых отреагировали негативно - 68,1%, лишь 11,1% поддержали идею, а 20,8% мнение не высказали. Опять в опросе подняли вопрос предоставления русскому языку статуса второго государственного: согласны с этим 30,8%, против - 53,9%, затруднились ответить - 15,4%. Кроме того, не поддерживают идею амнистировать всех, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе 63,4%, высказались "за" - 14,5%, не смогли определиться – 22%. Как шаг был предложен вариант отказаться от перспективы членства в НАТО, а в Конституции закрепить нейтральный статус Украины: такая мысль понравилась 25,6%, не нравится - 54,1%, и еще 20,2% выбрать вариант не смогли. Также большинство – 60,4% - не хотят отказываться от евроинтеграции и выхода из Соглашения об ассоциации с ЕС, хотя 19,9% считают наоборот, а 19,7% затруднились найти ответ.



Достаточно сбалансировано распределились ответы относительно начала официальных переговоров украинской власти с нынешним руководством "ЛДНР": "за" - 41%, против 40%, а 18,6% - не определились. Отметим, что прекратить соцвыплаты жителям оккупированных территорий предлагают 40,8% опрошенных, но 35,7% высказали противоположное мнение, а не смогли ответить 23,6%. Такой вариант, как "признание Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса" поддержали 10,1%, против - 70,4% (еще 19,5% с ответом не определились). При этом, отделить оккупированные территории от Украины хотят 13,2%, против этого - 65,5%, затруднились ответить – 21,3%. Восстановить контроль Украины над "республиками" военной силой не против 20,1% опрошенных, однако 55,7% такую идею не одобряют, и еще 24,2% ответить не смогли.

Ранее "Комментарии" писали, что, по результатам опроса, россияне хуже относятся к Украине, чем украинцы к России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!