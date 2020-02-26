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На Львовщине отменили все массовые мероприятия

Запрет на массовые мероприятия вызван опасениями распространения коронавируса

сегодня, 16:37 987
Автор:

• Сергей Медведев

На Львовщине отменили все массовые мероприятия

Руководство Львовской области приняло решение отменить все мероприятия, которые носят массовый храрктер. Такое решение было принято из опасений возможного распространения коронавируса. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.

Чиновник отметил, что запрет на массовые мероприятия введен по рекомендации комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.  

"Сегодня мы получили приказ от министерства обеспечить присутствие карет скорой помощи на пунктах пропуска в Шегини, Рава-Русской, Краковце. Машины уже поехали с соответствующими средствами защиты. В аэропорту также есть автомобиль экстренной медицинской помощи, при необходимости будет забирать пациентов в инфекционную больницу", - рассказал Васько.

Директор департамента здравоохранения также уточнил, что лечебное учреждение готово к приему возможных пациентов, а  санаторий "Немиров", в котором можно будет разместить заболевших, освободят уже сегодня.

Как сообщал портал "Комментарии", названы симптомы, которые помогут выявить коронавирус на первых этапах заболевания.


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Источник: https://varianty.lviv.ua/70377-na-lvivshchyni-vidminiat-usi-masovi-zakhody-cherez-koronavirus?fbclid=IwAR0jRPGK386TKjUPBOPjfJqapxjkxcHE3SMUuNOZUwtOuFXnWtRLzUKsbtc
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