Проверка температуры из-за коронавируса на госгранице и КПВВ вблизи Крыма и ОРДЛО: эксперты неоднозначно оценили решение украинской власти

Из-за эпидемии коронавируса украинские власти планируют ввести температурный контроль (скрининг) не только на госгранице, но и на КПВВ в районе административной границы с АР Крым, а также на линии разграничения с отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Эксперты прокомментировали это решение для портала "Комментарии".

25 февраля о решении ввести температурный контроль в указанных местах заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время заседания координационного совещания по ситуации по контролю за коронавирусом. А 26 февраля заявление о том, что на границе с временно оккупированными территориями Донбасса будут введены дополнительные меры санитарной безопасности из-за риска распространения коронавируса, распространила украинская сторона в Трехсторонней контактной группе переговорщиков в Минске. Опрошенные нашим изданием эксперты неоднозначно отнеслись к подобного рода инициативам.

"Это мера вынужденная и временная"

Директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов считает данный шаг вполне логичным.

"Это – необходимая мера, которая позволяет взять под контроль ситуацию с коронавирусом, – отмечает он. – Естественно, это мера временная, поскольку борьба с вирусом продолжается по всему миру. И те тенденции, которые сейчас наблюдаются, в том числе в Китае, позволяют надеяться, что эпидемия в ближайшем будущем пойдет на спад".

Стародубов не отрицает, что процедура проверки будет занимать определенное время. И это несколько усложнит пересечение линии разграничения на Донбассе и на условной границе с оккупированным Крымом.

"Но, повторюсь, это мера вынужденная и временная, – отмечает эксперт. – Она даст возможность нашим специалистам оперативно помочь потенциальным носителям вируса (тем более учитывая, что система здравоохранения на оккупированных территориях того же Донбасса крайне слабая) и не позволит распространиться эпидемии дальше вглубь Украины".

"Очереди на пунктах пропуска новые проверки увеличат"

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш критикует инициативу официального Киева.

"Считаю это однозначной глупостью, пустой тратой государственных денег и созданием еще одного фактора раздражения населения", – поясняет эксперт.

С парацетамолом, по словам Гармаша, на оккупированной территории проблем нет. А очереди на пунктах пропуска новые проверки увеличат (как и последствия этих очередей, среди которых – болезни и смерти).

"В общем, заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет", – резюмирует глава ЦИСП Донбасса.

"Тема становится все больше политической и экономической"

Глава общественной организации "Re:Старт" Оксана Чепижко считает, что тема короновируса из чисто медицинской становится все больше политической и экономической.

"Однако для локализации короновируса на территории Украины меры, которые намерены ввести на админгранице с Крымом и на КПВВ в районе линии разграничения на Донбассе, приемлемы весьма условно, – считает Чепижко – И вряд ли они принесут ожидаемый эффект. А вот в политической плоскости российские СМИ могут их использовать для иллюстрации "беспомощности и средневекового типа мышления" властей нашей страны".

Данную меру, считает эксперт, можно было бы считать адекватной лишь при условии острой вспышки эпидемии коронавируса в Крыму или на временно неподконтрольных территориях Донетчины и Луганщины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "уханьский" украинец заснял на видео будни в Санжарах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!