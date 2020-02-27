Проверка температуры из-за коронавируса на госгранице и КПВВ вблизи Крыма и ОРДЛО: эксперты неоднозначно оценили решение украинской власти

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Из-за эпидемии коронавируса украинские власти планируют ввести температурный контроль (скрининг) не только на госгранице, но и на КПВВ в районе административной границы с АР Крым, а также на линии разграничения с отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Эксперты прокомментировали это решение для портала "Комментарии".
25 февраля о решении ввести температурный контроль в указанных местах заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время заседания координационного совещания по ситуации по контролю за коронавирусом. А 26 февраля заявление о том, что на границе с временно оккупированными территориями Донбасса будут введены дополнительные меры санитарной безопасности из-за риска распространения коронавируса, распространила украинская сторона в Трехсторонней контактной группе переговорщиков в Минске. Опрошенные нашим изданием эксперты неоднозначно отнеслись к подобного рода инициативам.
Директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов считает данный шаг вполне логичным.
"Это – необходимая мера, которая позволяет взять под контроль ситуацию с коронавирусом, – отмечает он. – Естественно, это мера временная, поскольку борьба с вирусом продолжается по всему миру. И те тенденции, которые сейчас наблюдаются, в том числе в Китае, позволяют надеяться, что эпидемия в ближайшем будущем пойдет на спад".
Стародубов не отрицает, что процедура проверки будет занимать определенное время. И это несколько усложнит пересечение линии разграничения на Донбассе и на условной границе с оккупированным Крымом.
"Но, повторюсь, это мера вынужденная и временная, – отмечает эксперт. – Она даст возможность нашим специалистам оперативно помочь потенциальным носителям вируса (тем более учитывая, что система здравоохранения на оккупированных территориях того же Донбасса крайне слабая) и не позволит распространиться эпидемии дальше вглубь Украины".
Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш критикует инициативу официального Киева.
"Считаю это однозначной глупостью, пустой тратой государственных денег и созданием еще одного фактора раздражения населения", – поясняет эксперт.
С парацетамолом, по словам Гармаша, на оккупированной территории проблем нет. А очереди на пунктах пропуска новые проверки увеличат (как и последствия этих очередей, среди которых – болезни и смерти).
"В общем, заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет", – резюмирует глава ЦИСП Донбасса.
Глава общественной организации "Re:Старт" Оксана Чепижко считает, что тема короновируса из чисто медицинской становится все больше политической и экономической.
"Однако для локализации короновируса на территории Украины меры, которые намерены ввести на админгранице с Крымом и на КПВВ в районе линии разграничения на Донбассе, приемлемы весьма условно, – считает Чепижко – И вряд ли они принесут ожидаемый эффект. А вот в политической плоскости российские СМИ могут их использовать для иллюстрации "беспомощности и средневекового типа мышления" властей нашей страны".
Данную меру, считает эксперт, можно было бы считать адекватной лишь при условии острой вспышки эпидемии коронавируса в Крыму или на временно неподконтрольных территориях Донетчины и Луганщины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "уханьский" украинец заснял на видео будни в Санжарах.
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