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Иностранцам нравится украинская еда: «уханьский» украинец заснял на видео будни в Санжарах

Эвакуированный из китайского Уханя снял видеоролик о том, как живется украинцам и иностранцам в обсервации

сегодня, 14:01
Автор:

• Таисия Ерохина

Иностранцам нравится украинская еда: «уханьский» украинец заснял на видео будни в Санжарах

Один из эвакуированных из Китая в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах Михаил Ефимов рассказал, как проходят будни украинцев и иностранцев в обсервации. Видеоролик харьковчанин опубликовал на своей странице в Instagram.

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Условия обсервации после эвакуации из Ухань, Хубэй (КНР)

Публикация от Michael Yefimov (@michael_yefimov)

Так, парень напомнил, что поселенцев в обсервации кормят трижды в день, а дважды, утром и вечером, всех проверяют врачи. Экскурсию по корпусу Михаил проводил в маске, поскольку без нее жители могут находиться только в пределах комнат.

В одной из комнат украинцы заверили "экскурсовода", что условиями и питанием довольны. Такого же мнения были и девочки из другого номера, которых на видео застали за рисованием.

На первом этаже Михаил показал холл, куда привозят еду и воду, а также разные подарки от украинцев. Там можно увидеть записки с пожеланиями, открытки от школьников, продукты, настольные игры и книги. Все это передают в санаторий волонтеры. Добавим, что все продукты или же вещи, отходы, которые выносят за пределы корпуса обсервации – обрабатываются.

Как видно на видео, на четвертом этаже, пожалуй, самая активная зона – там недавно установили теннисный стол. К слову, за игрой застали и одного из иностранцев.

"Я из Доминиканской республики. Условия хорошие, особенно мне нравится украинская еда", - рассказал он.

Как напомнил Михаил, для украинцев - это "карантин 2.0".

"Мы отсидели практически месяц в городе Ухань в изоляции и теперь еще на 2 недели попали в зону обсервации", - рассказал харьковчанин.

Напомним, стали известны правила проживания эвакуированных в Санжарах.

Ранее "Комментарии" писали, что у эвакуированной иностранки в Новых Санжарах разболелся живот.


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