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"Десант не пройдет": украинские военные провели спецучения

Украинские военные учились противодействовать десанту противника

сегодня, 15:01
Автор:

• Сергей Медведев

"Десант не пройдет": украинские военные провели спецучения

Украинские военнослужащие провели противодесантные учения в районе проведения операции Объединеных сил. Маневры прошли вблизи побережья Азовского моря. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

По информации военных, тактическая группа Мариуполь получила задачу не допустить высадку вражеского десанта, передовых  сил противника. Согласно условиям учений, противника необходимо было отбросить в море и уничтожить при отходе. В учениях приняли участие порядка 400 служащих ВСУ, пять катеров и кораблей, 25 артиллерийских установок. Среди задействованной техники находились бронемашины, вертолеты, а также штурмовая авиация и истребители.

Украинские военные отмечают успех учений, а также высокий уровень подготовки и скоординированную работу различных подразделений.

Как сообщал портал "Комментарии", в военных учениях  See Breeze 2020, которые пройдут в Украине впервые примут участие военные из Южной Кореи и Норвегии.


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Источник: https://korrespondent.net/ukraine/4198701-na-poberezhe-azova-proshly-protyvodesantnye-uchenyia
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