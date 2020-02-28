"Десант не пройдет": украинские военные провели спецучения

Украинские военнослужащие провели противодесантные учения в районе проведения операции Объединеных сил. Маневры прошли вблизи побережья Азовского моря. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

По информации военных, тактическая группа Мариуполь получила задачу не допустить высадку вражеского десанта, передовых сил противника. Согласно условиям учений, противника необходимо было отбросить в море и уничтожить при отходе. В учениях приняли участие порядка 400 служащих ВСУ, пять катеров и кораблей, 25 артиллерийских установок. Среди задействованной техники находились бронемашины, вертолеты, а также штурмовая авиация и истребители.

Украинские военные отмечают успех учений, а также высокий уровень подготовки и скоординированную работу различных подразделений.

Как сообщал портал "Комментарии", в военных учениях See Breeze 2020, которые пройдут в Украине впервые примут участие военные из Южной Кореи и Норвегии.

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