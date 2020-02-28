Что делать, если коронавирус пришел в страну во время вашего путешествия: рекомендации МИД украинским путешественникам

Почти ежедневно появляются сообщения о том, что в той или иной стране впервые выявили случаи заражения коронавирусом. "Комментарии" узнали, какую информацию украинцам следует изучить перед тем, как отправиться в путешествие, и что делать, если коронавирус объявился, когда вы уже находитесь за рубежом. О рекомендациях гражданам Украины в связи с распространением коронавируса нам рассказал начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.

Чтобы не рисковать быть зараженным, следует исследовать обстановку еще перед отъездом за границу.

"Прежде, чем выезжать на отдых, мы настоятельно советуем посмотреть сообщение как МИД, так и местных властей о возможных предупреждениях, или других советах о пребывании, путешествии в ту или иную местность или страну. Обязательно медицинские советы, советы другого характера, все можно увидеть на сайте МИД, а также других ресурсах МИД и наших дипломатических учреждений", - сказал Коваленко.

Например, из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии коронавирусного заболевания, МИД рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в пораженные провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия Романья и Пьемонт.

Если вы уже выехали за границу, где во время вашего путешествия произошла вспышка коронавируса, то в МИД советуют проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать посещения пораженных вирусом районов, а также сообщить о своем месте пребывания и контактные данные в ближайшее консульское учреждение Украины или зарегистрироваться на веб-ресурсе friend.mfa.gov.ua.

"Если вы уже оказались в зоне поражения коронавируса или другой опасной болезни, то в первую очередь вы можете обратиться на "горячую линию" консульского учреждения или посольства. Это мобильные телефоны, которые постоянно работают, и на которые постоянно отвечают консулы за рубежом, которые могут предоставить практические советы и рекомендации относительно правил поведения, предупредительных мер, чтобы избежать заражения болезнью", - пояснил Коваленко.

В частности, в Италии украинцев просят отслеживать информацию на сайтах Посольства Украины в Италии (italy.mfa.gov.ua), Генерального консульства Украины в Милане (https://milan.mfa.gov.ua), Генерального консульства Украины в Неаполе (https://naples.mfa.gov.ua) и МИД Украины (https://mfa.gov.ua/ua; http://old.mfa.gov.ua/ua), соблюдать рекомендации и законные требования местных органов власти. При необходимости можно обратиться на "горячие линии" на территории Италии в Посольство Украины в Италии (+3519 39 886 823), Генерального консульства Украины в Милане (+39 3487 254 038) и Генерального консульства Украины в Неаполе (+39 327 736 48 22).

Если же вы отдыхаете в отеле, где обнаружили заражение "китайским" вирусом, и заведение закрыли на 14-дневный карантин, то вопрос дальнейшего финансирования проживания решается в отдельном порядке.

"Такие вопросы решаются в каждом конкретном случае, в зависимости от страны пребывания, отеля, условий вашей поездки. Если это туристическая поездка в страны Европы - один вопрос, если это частное путешествие - совсем другой. Чтобы решить такой вопрос и быть уверенным в ваших действиях обязательно необходимо обращаться в посольства и генконсульства. В случае, если это туристическое путешествие, также к туристическому оператору", - сообщил Коваленко.

Добавим, что на сайте МИД также можно найти отдельные рекомендации и необходимые телефоны для украинцев, которые сейчас находятся в Японии, Иране, Корее.

Коваленко подчеркнул, что посольства Украины, зарубежные дипломатические учреждения нашей страны, в том числе консульства, оказывают всестороннюю помощь и способствуют всем нашим гражданам за рубежом, а прежде всего тем, кто находится в зонах наибольшего поражения коронавирусом.

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