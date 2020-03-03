Весенний прогноз погоды для Украины: когда начнет холодать

Весна в Украине вовсю вступает в свои права. Как сообщили в Украинском гидрометцентре, сегодня во многих городах столбики термометров покажут до 17-ти градусов тепла (смотри иллюстрацию).

Так, максимальные отметки сегодня ожидаются в Херсоне, Николаеве и Симферополе. Тем временем в Одессе, Черновцах, Ивано-Франковске, Львове, Тернополе и Виннице температура будет колебаться от +13 до +15 тепла. На градус ниже сегодня ожидается в Киеве, Полтаве, Харькове, Луганске, Днепре и Запорожье.

Согласно прогнозу, 3 марта будет солнечным, дожди возможны лишь во Львове, Ужгороде и Ивано-Франковске. Столь благоприятная погода продержится до субботы: в этот день обещают дождь, а средняя температура составит 9 градусов выше ноля.

Как ранее сообщали “Комментарии”, судя по тому, что все три месяца зимы средняя температура в Киеве была плюсовой, составив +2 градуса, метеорологи пришли к выводу, что зимы в столице в этом сезоне не было.

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