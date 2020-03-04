Призыв "пиджаков" в армию: эксперты оценили возможность протестов

Начальник отдела комплектования офицерским составом управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Сергей Волков сообщил, что конкретной даты начала призыва такого рода категории пока нет. Но военкоматы уже начали поднимать соответствующие картотеки. К участию в операции Объединенных сил офицеров запаса обещали не привлекать. Призывать же могут на 18 месяцев, в течение которых произойдут курсы переподготовки и повышения квалификации в военных вузах. Три месяца даны на подготовку по военно-учетной специальности. И потом – назначение для прохождения военной службы в, как правило, небоевых частях ВСУ.



"Идея вызовет отторжение у призывников"

Эксперт по национальной безопасности и обороне Украинского института будущего Ираклий Джанашия считает, что подобная инициатива связана с катастрофически низким количеством офицеров и сержантов в армии.

"Таким методом пытаются "залатать дыры" – в надежде, что после этого призыва какой-то процент останется по контракту служить, – поясняет эксперт. – Но без адекватной системы обучения офицеров – неразумная идея, с учетом того, что это лишь вызовет отторжение у призывников. Не стоит забывать и о финансовой стороне медали. Государство с трудом справляется с финансированием обычных призывников. Теперь, получается, на его плечи ложится финансирование призыва резервных офицеров?"

Еще один минус, по словам Ираклия Джанашия, – это громаднейший коррупционный клубок который уже сейчас формируется. А именно – новые возможности вымагать деньги за "откос".

"Но информацию о такого рода призыве стоит проверить, – уверен эксперт. – Сам закон еще не принят, а профильный министр прекрасно осознает все перечисленные риски. Он неоднократно и сам заявлял о них".

"Призыв офицеров запаса - не нововведение"

Политтехнолог, эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны Катерина Коваль подчеркивает, что речь не о нововведении.

"Призыв на срочную службу офицеров запаса урегулирован разделом 10 Инструкции об организации исполнения положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденной Приказом министра обороны Украины от 10.04.2009 года № 170. Согласно данной Инструкции, граждане Украины до 43 лет, которые прошли полный курс военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса и имеют первичное военное звание, в случае необходимости приказом главы Минобороны могут быть призваны на военную службу по призыву лиц офицерского состава, – отмечает Катерина Коваль. – Так что вручение повестки о призыве офицера запаса является вполне правомерным. Ранее призванных офицеров запаса было всего несколько сотен человек".

Эксперт исключает появление волнений в связи с этим вопросом именно потому что призыв офицеров запаса давно отображен в соответствующих нормативно-правовых актах.

"Но реализации информационной политики со стороны государства хотелось бы в иных масштабах и с большим количеством деталей", – подчеркивает Коваль.

"Большинство граждан готовы защищать Украину"

Политический социолог Алексей Полтораков уточняет: "Намерение призвать так называемых "пиджаков" – это не столько инициатива, сколько плановый организационно-мобилизационный процесс. Он объясняется прежде всего тем, что на тактическом уровне деятельности ВСУ (взвод-рота-батальон), особенно т.н. "линейных" подразделениях, ощущается очень большая нехватка офицеров низового звена. Кстати, усугубляемая недоборами студентов на военные кафедры (особенно на бюджетные места)".

В силу этого, подчеркивает Полтораков, излишне политизировать подобные организационно-мобилизационные инициативы военных не следует. Особенно с учетом того, что вооруженный конфликт на востоке Украины всё более явно переходит в стадию его "замораживания", напоминающую ситуацию "ни мира – ни войны".

"Напомню, что в Украине уже давно действует "особый период", ключевые особенности которого связаны именно со службой контрактников и срочников (гарантии, льготы и прочее). Как видится, некоторый "хайп" вокруг темы призыва "пиджаков" связан прежде всего с пресловутой "усталостью от войны" и производной от нее миротворческой риторикой нынешней власти, прежде всего президента", – говорит Полтораков.

По словам эксперта, текущие социологические данные свидетельствуют о несколько иных общественных настроениях: о достаточно высокой внутренней "мобилизационной/мотивационной готовности" украинцев. Так, для 64% опрошенных ключевая составляющая их патриотизма – именно готовность защищать Украину, и если нужно – именно с оружием в руках.

"Для сравнения: участие в выборах – лишь для 38% (то есть, в полтора-два раза меньше), а уважение к власти – 26% (т.е. в 2,5 раза меньше). А это четко свидетельствует о том, что отнюдь не призыв "пиджаков" может стать достаточно причиной для возможных протестов против власти. Не исключено, что оной может стать как раз недопонимание миролюбивой уступчивости последней", – резюмирует социолог.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине не намерены отказываться от призыва на срочную службу.

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