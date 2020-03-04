Исследуют 6 подозрений на коронавирус - главный санитарный врач Украины

В Украине сейчас у 6 человек подозревают коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"В Украине находится на исследовании 6 подозрений на коронавирусную инфекцию. Эти люди также изолированы. И некоторые образцы биологического материала уже находятся в референс-лаборатории Центра общественного здоровья, некоторые будут доставлены в течение дня", - рассказал Ляшко.

В каких именно областях есть подозреваемые – пока не сообщают, чтобы не провоцировать реакции общества, которые были ранее зафиксированы. Кроме того, Ляшко отметил, что продолжается скрининг температуры на границах Украины: за минувшие сутки было проверено более 111 тысяч лиц.

Также на брифинге сообщили, что решение о закрытии школ, музеев или отмене массовых мероприятий в стране может быть принято, если обнаружат внутренний случай заражения. То есть, не у путешественника, который прибыл из эпицентра коронавируса, а именно зафиксируют случай инфицирования в пределах Украины.







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