Исследуют 6 подозрений на коронавирус - главный санитарный врач Украины

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В Украине сейчас у 6 человек подозревают коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"В Украине находится на исследовании 6 подозрений на коронавирусную инфекцию. Эти люди также изолированы. И некоторые образцы биологического материала уже находятся в референс-лаборатории Центра общественного здоровья, некоторые будут доставлены в течение дня", - рассказал Ляшко.
В каких именно областях есть подозреваемые – пока не сообщают, чтобы не провоцировать реакции общества, которые были ранее зафиксированы. Кроме того, Ляшко отметил, что продолжается скрининг температуры на границах Украины: за минувшие сутки было проверено более 111 тысяч лиц.
Также на брифинге сообщили,
что решение о закрытии школ, музеев или отмене массовых мероприятий в стране может
быть принято, если обнаружат внутренний случай заражения. То есть, не у
путешественника, который прибыл из эпицентра коронавируса, а именно зафиксируют случай
инфицирования в пределах Украины.
Напомним, врачи рассказали, как изменилось состояние инфицированного коронавирусом в Черновцах.
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