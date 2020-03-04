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Коронавирус в Черновцах: врачи рассказали, как поменялось состояние заболевшего

По словам врачей, в состоянии черновчанина, заразившегося коронавирусом, наблюдается положительная динамика

сегодня, 11:41
Автор:

• Таисия Ерохина

Коронавирус в Черновцах: врачи рассказали, как поменялось состояние заболевшего

Житель Черновцов, у которого вчера подтвердилась коронавирусная инфекция, уже чувствует себя лучше. Об этом информирует Черновицкая облгосадминистрация, ссылаясь на данные медиков.

Как рассказала заведующая инфекционным отделением областной клинической больницы Валентина Миндреску, состояние мужчины улучшается, медики наблюдают положительную динамику.

"Утром у мужчины была температура 36,7 градуса и незначительный кашель. У него нормальный аппетит", - сообщила Миндреску.

Напомним, первый случай коронавируса в Украине зафиксировали в Черновицкой области. Инфицированный путешествовал по Италии вместе с супругой, и по возвращению в Украину прошел температурный контроль, который не показал никаких отклонений от нормы. Уже дома у инфицированного появились легкие симптомы, и он обратился к семейному врачу, после чего находился в самоизоляции. 29 февраля у пациента уже появились симптомы, в связи с которыми пришлось вызывать скорую.

Ранее "Комментарии" писали, что жену инфицированного коронавирусом из Черновцов забрали на обсервацию из-за протестов жителей дома.


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Источник: https://www.facebook.com/cvODA/photos/a.182733485268031/1259953250879377/?type=3&theater
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