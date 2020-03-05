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Украинцев предупреждают об опасности схождения лавин

Из-за резкого потепления в Карпатах возросла угроза схождения лавин. Украинцев просят быть предельно осторожными.

сегодня, 09:16
Автор:

• Виолетта Комаровская

Украинцев предупреждают об опасности схождения лавин

В украинских Карпатах сегодня сохранится высокая вероятность схождения лавин. Спровоцировать их может резкое потепление, говорится на сайте Государственной спасательной службы. 

Особенно осторожными следует быть туристам и любителям горного экстрима. Предсказать, где именно и когда с гор сорвется снеговой пласт, практически невозможно. Все, что остается спасателям - предупредить людей о наиболее опасных регионах.

В течении сегодняшнего для третий уровень снеголавинной опасности (всего их пять) сохранится в украинских Карпатах на территории Закарпатской и Ивано-Франковской областей, предупреждают спасатели. Именно эти регионы - особенно популярны среди любителей лыжного отдыха. 

Третий уровень снеголавинной опасности оглашают, если снеговой покрыв на горных вершинах закреплен либо умеренно, либо слабо. При определенных условиях с гор может сорваться средняя или большая лавина. Такие, с легкостью, похоронят под собой невнимательных туристов. В дни, когда сохраняется третий уровень снеголавинной опасности, лучше избегать крутых уклонов и зон неподалеку горных вершин. 

О погоде, которая 5 марта сохранится на всей территории Украины, "Комментарии" рассказывали ранее.  


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Источник: https://www.dsns.gov.ua/
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