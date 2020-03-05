Украинцев предупреждают об опасности схождения лавин

В украинских Карпатах сегодня сохранится высокая вероятность схождения лавин. Спровоцировать их может резкое потепление, говорится на сайте Государственной спасательной службы.

Особенно осторожными следует быть туристам и любителям горного экстрима. Предсказать, где именно и когда с гор сорвется снеговой пласт, практически невозможно. Все, что остается спасателям - предупредить людей о наиболее опасных регионах.

В течении сегодняшнего для третий уровень снеголавинной опасности (всего их пять) сохранится в украинских Карпатах на территории Закарпатской и Ивано-Франковской областей, предупреждают спасатели. Именно эти регионы - особенно популярны среди любителей лыжного отдыха.

Третий уровень снеголавинной опасности оглашают, если снеговой покрыв на горных вершинах закреплен либо умеренно, либо слабо. При определенных условиях с гор может сорваться средняя или большая лавина. Такие, с легкостью, похоронят под собой невнимательных туристов. В дни, когда сохраняется третий уровень снеголавинной опасности, лучше избегать крутых уклонов и зон неподалеку горных вершин.

О погоде, которая 5 марта сохранится на всей территории Украины, "Комментарии" рассказывали ранее.

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