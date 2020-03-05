«Я не боюсь»: Зеленский на закрытии обсервации в Новых Санжарах подарил «президентские часы» и обнялся со Скалецкой

В Новых Санжарах сегодня закончилась 14-дневная обсервация эвакуированных из "коронавирусного" китайского города Ухань, в честь чего на Полтавщину прибыл президент Владимир Зеленский. Трансляция велась в Facebook Офисом президента.

Так, Зеленский пожелал всем здоровья, а также поблагодарил эвакуированных, что те выдержали 2 недели в обсервации. Кроме того, выразил уважение различным госслужбам, которые способствовали обсервации, местным жителям, журналистам. В частности поблагодарил уже экс-министра здравоохранения Зоряну Скалецкую и обнял ее со словами "я не боюсь".

"Побудьте немножко в Украине. Это очень важно. Сейчас то время, когда можно заниматься туризмом в нашей стране. У нас меньше всего случаев (коронавируса, - ред.) и мы это контролируем", - обратился к эвакуированным украинцам гарант.

Кроме того, у одного из эвакуированных как раз на день завершения эвакуации пришелся день рождения. Евгению, в эту честь, президент решил экспромтом сделать подарок – подарил "президентские часы".

" У меня нет, у вас будет", - сказал президент, подарив часы, которые на месте нашла команда.

Еще подарки достались детям, которые находились в обсервации с родителями.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Полтавской области.

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