"Укрзалізниця" пустит дополнительные поезда к 8 марта

К 8-му марта "Укрзалізниця" запускает дополнительные поезда. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Уже в эти выходные украинцы будут отдыхать не два дня, как обычно, а сразу три. 8-е марта в этом году выпадает на воскресенье, а значит понедельник 9-е также будет выходным. В связи с этим, среди украинцев традиционно вырос спрос на железнодорожные билеты. Места на самые популярные направления стали расхватывать еще как только они появились в продаже. Купить их сейчас уже практически нереально.

Чтобы решить эту проблему "Укрзалізниця" решила вывести сразу 22 дополнительных поезда. Их направят туда, куда билеты украинцы раскупают быстрее всего. Еще по два поезда появятся на маршрутах "Киев-Львов" и "Киев-Ужгород". Два поезда из разных городов пустят в Черновцы и Днепр. А сразу четыре - в Одессу: с Киева, Кривого Рога и Львова.

Билеты по этим направлениям уже в продаже, но и их разбирают с заметной скоростью.

Курсировать дополнительные поезда будут с 5-го по 10-е марта. Затем их отменят. Еще три поезда выйдут на дополнительные рейсы, а один пустят по удлиненному маршруту.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что во Франции сошел с рельс пассажирский поезд.

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