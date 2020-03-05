Скоростной пассажирский поезд на полном ходу сошел с рельс во Франции. Пострадали два десятка пассажиров, а также машинист поезда, сообщает издание Europe1.

Пассажирский экспресс утром вышел с железнодорожной станции в Страсбурге и направлялся в Париж. На тот момент он был исправен и вопросов к его работе у работников железной дороги не возникало. Но в какой-то момент, когда поезд был в окрестностях города Ингенхайм, пассажиры почувствовали сильный толчок. В этот момент на полном ходу экспресс слетел с реек.

В момент, когда случилась авария, внутри вагонов находились около трехсот пассажиров. Травмировались двадцать из них. Также помощь медиков понадобилась машинисту поезда.

Вместе с тем, пассажирам крупно повезло. Сойдя с реек, поезд остался в вертикальном положении. Если бы он перевернулся, пострадавших могло бы быть гораздо больше.

Почему произошла авария пока окончательно неизвестно. Это должны выяснить специалисты. Среди основных версий - просадка грунта. Под железнодорожным полотном образовалась яма и рельсы из-за этого перестали быть устойчивыми.

Убрать поезд с рельс сразу не удалось, поэтому на некоторое время железнодорожное сообщение между французской столицей и Страсбургом пришлось остановить.

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