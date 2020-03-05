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Пассажирский поезд на полном ходу сошел с рельс во Франции

В салоне поезда, который сошел с рельс во Франции, находились около трехсот пассажиров. Есть пострадавшие.

сегодня, 13:59
Автор:

• Виолетта Комаровская

Пассажирский поезд на полном ходу сошел с рельс во Франции

Скоростной пассажирский поезд на полном ходу сошел с рельс во Франции. Пострадали два десятка пассажиров, а также машинист поезда, сообщает издание Europe1.

Пассажирский экспресс утром вышел с железнодорожной станции в Страсбурге и направлялся в Париж. На тот момент он был исправен и вопросов к его работе у работников железной дороги не возникало. Но в какой-то момент, когда поезд был в окрестностях города Ингенхайм, пассажиры почувствовали сильный толчок. В этот момент на полном ходу экспресс слетел с реек. 

В момент, когда случилась авария, внутри вагонов находились около трехсот пассажиров. Травмировались двадцать из них. Также помощь медиков понадобилась машинисту поезда.  

Вместе с тем, пассажирам крупно повезло. Сойдя с реек, поезд остался в вертикальном положении. Если бы он перевернулся, пострадавших могло бы быть гораздо больше. 

Почему произошла авария пока окончательно неизвестно. Это должны выяснить специалисты. Среди основных версий - просадка грунта. Под железнодорожным полотном образовалась яма и рельсы из-за этого перестали быть устойчивыми. 

Убрать поезд с рельс сразу не удалось, поэтому на некоторое время железнодорожное сообщение между французской столицей и Страсбургом пришлось остановить. 
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что "Укрзалізниця" внедряет полицейское сопровождение в поездах. 


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Источник: https://www.europe1.fr/societe/un-train-reliant-strasbourg-a-paris-deraille-au-moins-dix-blesses-3953423
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