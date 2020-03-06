Шерше ля фам: подробности ликвидации боевика "Гиви" раскрыты

Уничтожить террориста Михаила Толстых, более известного как "Гиви", помогла некая блондинка. Подробности ликвидации донецкого боевика раскрыл агент Службы безопасности Украины Олег Сугерей.

Командир батальона боевиков "Сомали" - "Гиви" - стал известен, в частности, благодаря публичным пыткам над украинскими военными. Он отличался особой жестокостью и не имел ни капли жалости к пленным. Однако, как оказалась, сам он страшно боялся смерти. Особенно этот страх усилился, когда проукраинским силам удалось уничтожить еще одного террориста - "Моторолу". Боевики, как известно, были близки друг с другом. И нередко вместе совершали свои жуткие преступления.

В октябре 2016 года "Моторолу" взорвали в лифте его дома в Донецке. После этого террорист "Гиви" стал предельно осторожен. Он опасался буквально всего, что его окружало, и боялся выходить из собственного дома. Но украинские спецслужбы учли и это. Операцию по ликвидации боевика они готовили в течении двух лет, говорит Олег Сугерей. Силовики изучили все привычки "Гиви" и, наконец-то, нашли его слабое место.

Этим слабым местом оказалась любовь к женщинам. Она, в конечном итоге, и погубила жестокого боевика.

"Гиви" был ликвидирован менее, чем через полгода после "Моторолы". Михаила Толстых взорвали 8 февраля 2017 года в его собственном кабинете в Донецке. Проникнуть туда и заложить взрывчатку удалось некой "известной блондинке". Именно так ее называет агент СБУ, который обеспечивал ей прикрытие.

"Гиви" был достаточно известной медийной личностью. О главаре наемников, которые приезжали воевать на Донбасс, часто писали в российских СМИ. А после его смерти на оккупированных территориях устроили показательный похорон и трехдневный траур.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что боевики обстреляли участок разведения войск на Донбассе.

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