Депутата от ОПЗЖ Волошина изолировали, - Виктория Сюмар

Народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олега Волошина изолировали. Такие действия были предприняты из-за возможного контакта с французским политиком, у которого обнаружили заражение коронавирусом нового типа. Об этом написала на странице в Facebook нардеп от фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.

"После брызганья слюной с визгом о „соросятах-поросятах“ депутата Волошина все-таки изолировали. Проверят на предмет неразборчивых внешних контактов", — написала Сюмар.

Согласно информации в соцсети, решение об изоляции Волошина было принято после вмешательства спикера Дмитрия Разумкова и секретаря СНБО Алексея Данилова.





Как сообщал портал "Комментарии", в Министерстве здравоохранения Украины отчитались о ситуации с распространением коронавируса в нашей стране на текущий момент.

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