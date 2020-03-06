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В "ДНР" отреклись от украинского языка, оставив его лишь для "общения"

В Донецке “народный совет” единогласно закрепил за русским статус единственного государственного языка

сегодня, 17:35
Автор:

• Елена Волкова

В "ДНР" отреклись от украинского языка, оставив его лишь для "общения"

Сегодня так называемые власти самопровозглашенной ДНР отменили государственный статус украинского языка. Об этом сообщают подконтрольные оккупантам и российские СМИ.

Согласно информации, в Донецке “народный совет” единогласно закрепил за русским статус единственного государственного языка. Инициировал поправку в "Конституцию" глава террористов Денис Пушилин: он должен вскоре подписать документ, который лишает украинский язык статуса государственного. Якобы применение двух языков не нашло “практической реализации”. Впрочем, оккупанты утверждают, что жители временно неподконтрольных территорий Донбасса могут общаться по-украински в частном порядке. 

Ранее “Комментарии” сообщали подробности уничтожения известного боевика. Убрать террориста Михаила Толстых, более известного как "Гиви", помогла некая блондинка. Подробности ликвидации донецкого боевика раскрыл Олег Сугерей, называющий себя агентом Службы безопасности Украины.


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Источник: comments.ua
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