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Медведчук о травле ребенка на Волыни: ОПЗЖ не оставит его в беде

По словам лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, травля ребенка на Волыни из-за русскоязычной песни на совести власти

сегодня, 18:00
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Медведчук о травле ребенка на Волыни: ОПЗЖ не оставит его в беде

Власть полностью потеряла монополию на применение силы и не только не пользуется авторитетом, но и не в состоянии гарантировать права и свободы граждан, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук. Об этом он сказал в кулуарах Верховной Рады, комментируя инцидент на Волыни: ребенку, спевшему песню "Смуглянка" на конкурсе в Лондоне, там устроили травлю.

"Мы точно не оставим ребенка в беде. Любой человек и, я, естественно, не может относиться к данному факту без возмущения. Национал-радикалы сегодня господствуют в стране. Власть полностью на сегодняшний день потеряла монополию на применение силы и не пользуется не только авторитетом государственной власти, но и даже не реализует понятия, которые заключаются в том, что государство обязано гарантировать права и свободы нашим гражданам", – сказал Медведчук.

По мнению политика, это "вопиющий случай" и еще одно звено в цепи подобных событий, которые продолжаются с того момента, когда страну возглавлял президент Петр Порошенко.

"Но с приходом Зеленского пока еще ничего не изменилось. И такие вещи говорят о том, что этот процесс раскола, приведшего к распаду страны, продолжается. И вот эти действия, которые нарушают закон, которые возмущают нормальных людей, они не должны иметь места. Это все на совести власти. И власть, которая не может навести порядок в стране, не заслуживает того, чтобы быть властью", – добавил Виктор Медведчук.

Ранее "Комментарии" писали, что в "ДНР" отреклись от украинского языка, оставив его лишь для "общения"


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