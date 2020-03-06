77% украинцев планируют праздновать 8 марта — соцопрос

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9106.76
ETH/USD
230.43
LTC/USD
61.97
USD/UAH
24.82
EUR/UAH
27.78
RUB/UAH
0.37
Судя по проведенному
социологическому опросу группы "Рейтинг", большинство украинцев планируют
праздновать Международный женский день 8 марта в 2020 году. Среди опрошенных
77% признают праздник и подтвердили свои планы на этот день, а всего 19% не
планируют этого делать.
Авторы соцопроса отметили, что в 2012 году праздник признавали больше опрошенных. Примечательно, что праздник планируют праздновать больше мужчины, чем женщины. Также большинство опрошенных, а именно 68%, считают Международный женский день отличным поводом сделать приятное близким женщинам.
Всего 11% считают 8
марта обычным календарным днем, хотя в 2013 году среди украинцев таких было в
два раза меньше. Авторы отметили, что 8 марта обычным днем назвали 13% женщин
и всего 8% мужчин.
Также 9% опрошенных
считают, что этот день посвящен борьбе женщин за свои права. 8% назвали
праздник советским и устаревшим. Большинство опрошенных, а именно 81%, не
поддерживают идею отмены празднования Международного женского дня в Украине.
Причем в 2012 году таких ответов было 91%.
В опросе участвовали
более 2000 респондентов старше 18 лет.
Как сообщал портал "Комментарии",
не все цветы вызывают восторг у женщин, поэтому некоторые из них не стоит дарить на 8 марта.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости