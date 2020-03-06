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77% украинцев планируют праздновать 8 марта — соцопрос

И всего 11% считают 8 марта обычным днем.

сегодня, 19:03
Автор:

• Антон Варанов

77% украинцев планируют праздновать 8 марта — соцопрос

Судя по проведенному социологическому опросу группы "Рейтинг", большинство украинцев планируют праздновать Международный женский день 8 марта в 2020 году. Среди опрошенных 77% признают праздник и подтвердили свои планы на этот день, а всего 19% не планируют этого делать.

Авторы соцопроса отметили, что в 2012 году праздник признавали больше опрошенных. Примечательно, что праздник планируют праздновать больше мужчины, чем женщины. Также большинство опрошенных, а именно 68%, считают Международный женский день отличным поводом сделать приятное близким женщинам.

Всего 11% считают 8 марта обычным календарным днем, хотя в 2013 году среди украинцев таких было в два раза меньше. Авторы отметили, что 8 марта обычным днем назвали 13% женщин и всего 8% мужчин.

Также 9% опрошенных считают, что этот день посвящен борьбе женщин за свои права. 8% назвали праздник советским и устаревшим. Большинство опрошенных, а именно 81%, не поддерживают идею отмены празднования Международного женского дня в Украине. Причем в 2012 году таких ответов было 91%.

В опросе участвовали более 2000 респондентов старше 18 лет.

Как сообщал портал "Комментарии", не все цветы вызывают восторг у женщин, поэтому некоторые из них не стоит дарить на 8 марта.


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Источник: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/otnoshenie_ukraincev_k_prazdniku_8_marta.html
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