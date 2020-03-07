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На борту 49 украинцев: в США нашли коронавирус на круизном лайнере

Было известно о 21 случае заражения коронавирусом на круизном лайнере Grand Princess в США, оказалось, что на борту есть и украинцы

сегодня, 13:37
Автор:

• Таисия Ерохина

На борту 49 украинцев: в США нашли коронавирус на круизном лайнере

На круизном судне Grand Princess, который недавно из-за коронавируса изолировали у берегов Калифорнии в США, находятся 49 граждан Украины. Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

Информация о том, есть ли среди зараженных коронавирусом на корабле наши соотечественники – еще уточняется. Сейчас лайнер пребывает на рейде у берегов Северной Калифорнии. Всего на борту находится 3500 человек, из которых 1100 – экипаж. Там есть граждане 54 стран.

Сообщается, что проверить пассажиров Grand Princess решили после того, как умер от "китайской" лихоманки мужчина, отдыхающий в феврале на этом лайнере. Местные власти временно запретили войти кораблю в гавань Сан-Франциско, а тесты на Covid-2019 доставили на борт вертолетами береговой охраны США.

Напомним, что на борту круизного корабля Grand Princess положительный результат на наличие коронавирусной инфекции подтвердили у 21 человека.

Ранее "Комментарии" сообщали, что число зараженных коронавирусом превысило100 тысяч, а 21 человек заболел на круизном лайнере в США.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/7/7242845/
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