Атака коронавируса: число зараженных превысило 100 тысяч, 21 человек заболел на круизном лайнере в США

Коронавирус заразил уже более 100 000 человек по всему миру, в частности, 21 случай заболевания обнаружен на корабле у Сан-Франциско. Об этом информирует агентство Reuters.

Так, вице-президент Майк Пенс, недавно назначенный руководителем правительства США, сообщил, что круизное судно Grand Princess будет доставлено в неуказанный некоммерческий порт, где будут проверены все 2400 пассажиров и 1100 членов экипажа. Поскольку у 21 человека на борту тест на коронавирус оказался положительным.

Сообщается, что в результате вспышки погибли более 3400 человек, и болезнь охватила более 90 стран, причем 7 стран сообщили о своих первых случаях заболевания в пятницу. Всего число заболевших достигло 101,9 тысяч человек. Экономический ущерб также усилился: фондовые рынки продолжают падать.

Добавим, что Трамп в пятницу подписал законопроект, предусматривающий выделение 8,3 млрд долларов для расширения возможностей тестирования на коронавирус и финансирования других мер в Соединенных Штатах. Случаи были зарегистрированы в более чем половине из 50 штатов США. 15 человек погибли в стране.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что каждая страна должна сделать борьбу с эпидемией своим главным приоритетом, указав на национальный план действий Ирана.

Отметим, что Ватикан сообщил о своем первом случае. Сейчас Италия является наиболее пострадавшей европейской страной, там умерло как минимум 124 человека. Тогда как Южная Корея в субботу сообщила о 174 дополнительных случаях, в результате чего общенациональный подсчет составил 6767 человек. Материковый Китай, где началась вспышка, сообщил о 99 новых подтвержденных случаях, но, по данным, около четверти из них произошло за пределами страны.

В сообщении говорится, что на этой неделе ВОЗ подсчитала, что около 3,4% подтвержденных случаев заболевания COVID-19, вызванного вирусом, привели к смерти, что превышает уровень смертности от сезонного гриппа (менее 1%).

Ранее "Комментарии" писали, что Apple перевела 12 тысяч своих сотрудников на домашнюю работу из-за коронавируса.

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