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Фотофакт: работницы завода перевоплотились в героинь известных картин

Завод на Днепропетровщине в честь 8 марта устроил для сотрудниц креативную фотосессию, вдохновившись образами Джоконды, Клеопатры и Фриды Кало

сегодня, 14:34
Автор:

• Таисия Ерохина

Фотофакт: работницы завода перевоплотились в героинь известных картин

В Днепропетровской области один из заводов в честь Международного женского дня затеял необычную фотосессию: сотрудницы компании – машинистки кранов и инженеры – позировали на локациях предприятия в образах со всемирно известных полотен.

Воссоздали знаменитые женские образы инженер-программист, машинистка крана, сортировщик-сдатчик металла, специалист управления по планированию производства, эмалировщица, которые работают в металлургической компании "Интерпайп". Фотографии оубликованы на странице компании в Facebok. Вдохновлялись на фотосессии образами "Золотой Адель" Густава Климта, "Джоконды" Леонардо да Винчи, "Мэрилин Монро" Энди Уорхола, девушки из "Бара в "Фоли-Бержер" Эдуарда Мане, "Неизвестной" Ивана Крамского, "девушки с жемчужной сережкой", Фриды Кало и Клеопатры. В компании подчеркивают, что промышленность и искусство могут отлично дополнять друг друга.

Ранее портал "Комментарии" писал, что британки разных возрастов оголились для благотворительного календаря. Женщины возрастом от 20 до 80 лет позировали на тракторе и с дрелью, чтобы помочь в лечении рака молочной железы.


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Источник: https://www.facebook.com/Interpipe/
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