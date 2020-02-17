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Фотофакт: британки разных возрастов оголились для благотворительного календаря

Обнаженные британки возрастом от 20 до 80 лет позировали на тракторе и с дрелью для благотворительного календаря

сегодня, 14:40 382
Автор:

• Таисия Ерохина

Фотофакт: британки разных возрастов оголились для благотворительного календаря

В Великобритании создали календарь с пикантными фотографиями, на которых женщины от 20 до 80 лет позируют обнаженными. Деньги с продаж календаря идут на благотворительность, а именно, для помощи в лечении рака молочной железы. Об этом пишет Wales247.

Фотограф Энди Уокер запечатлел британок самых разных возрастов на фоне живописных парков Уэльса, где у тех есть дачи и участки. Женщины позируют без одежды, прикрывая интимные места дрелью, журналами, шляпой, фотоаппаратом и другими предметами. Сообщается, что идея так привлечь внимание общества к благотворительности принадлежит двум британкам - Кей Лардж из Хейдока в Мерсисайде и Крис Лоутон из Брэмхолла в Стокпорте. Отметим, что у некоторых из героинь календаря была ужасная болезнь, или же с раком женщины столкнулись у близких или родственников. Издание пишет, что все новоиспеченные модели были так воодушевлены, что их энтузиазм не уменьшила даже не очень теплая для позирования погода.

Смелые британки смогли собрать уже 22 000 фунтов стерлингов (около 28 000 долларов).

Ранее "Комментарии" написали, что украинская артистка Аlyona Аlyona обнажилась, прикрыв тело гигантским мандарином.


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Источник: https://wales247.co.uk/calendar-girls-raise-22000-in-full-frontal-attack-on-cancer/?__cf_chl_captcha_tk__=c9c3e19521b53260e84c8d59d3258080c9143ccf-1581941316-0-AQRcsY_YF4fwITOf7vHOBFqhzbKkyjlg4LrZkmJ5WKPEHqAz3AF4QnzjOw8rN6PL3EWaPvVsHbUyqWYYuMQARRpn3ZETAn5
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