Языки

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 21.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Языки

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Аlyona Аlyona обнажилась, прикрыв тело гигантским мандарином

Рэперша пожаловалась на погоду

сегодня, 16:10
Автор:

• Ростопира Наталья

Украинская звезда Аlyona Аlyona удивила своих поклонников обнаженным снимком. Так, в своем официальном Instagram-аккаунте рэперша опубликовала фотографию, на которой она продемонстрировала свои пышные формы, прикрывшись большим мандарином. 

Кроме того девушка оставила подпись к публикации: "Что-то погода совсем не новогодняя. Все болеют, а вот снега так и нет. Ну, хоть мандаринок – полные прилавки".

В свою очередь, пользователи сети положительно отреагировали на фотоснимок певицы: "Оригинально", "Вот это фруктовая бомба", "Как всегда креативно и весело". Стоит отметить, что на публикацию также отреагировали поп-певец Дмитрий Монатик и украинская исполнительница Светлана Тарабарова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на днях украинская певица Джамала презентовала новую композицию, которая является совместным творением с рэпершой Alyona Alyona. Новый трэк звезды украинской эстрады посвятили теме буллинга в Интернете. Кроме того, Alyona Alyona и Джамала сняли клип на совместный сингл.


Источник: https://www.instagram.com/p/B6OaTI3nvkl/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...