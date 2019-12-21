Аlyona Аlyona обнажилась, прикрыв тело гигантским мандарином

Украинская звезда Аlyona Аlyona удивила своих поклонников обнаженным снимком. Так, в своем официальном Instagram-аккаунте рэперша опубликовала фотографию, на которой она продемонстрировала свои пышные формы, прикрывшись большим мандарином.

Кроме того девушка оставила подпись к публикации: "Что-то погода совсем не новогодняя. Все болеют, а вот снега так и нет. Ну, хоть мандаринок – полные прилавки".

В свою очередь, пользователи сети положительно отреагировали на фотоснимок певицы: "Оригинально", "Вот это фруктовая бомба", "Как всегда креативно и весело". Стоит отметить, что на публикацию также отреагировали поп-певец Дмитрий Монатик и украинская исполнительница Светлана Тарабарова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на днях украинская певица Джамала презентовала новую композицию, которая является совместным творением с рэпершой Alyona Alyona. Новый трэк звезды украинской эстрады посвятили теме буллинга в Интернете. Кроме того, Alyona Alyona и Джамала сняли клип на совместный сингл.





