Джамала и Alyona Alyona записали совместную песню о буллинге

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американская поп, ритм-энд-блюз певица Мэрайя Кэри порадовала своих слушателей клипом на песню "All I Want for Christmas Is You". Стоит отметить, что 49-летняя артистка написала эту композицию еще в 1994-м году. Так, 15 лет назад сингл лидировал в мировых чартах, а также установил сразу три рекорда Гиннеса.