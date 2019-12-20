Джамала и Alyona Alyona записали совместную песню о буллинге

Языки
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
На днях украинская певица Джамала презентовала новую композицию, которая является совместным творением с рэпершой Alyona Alyona. Новый трэк звезды украинской эстрады посвятили теме буллинга в Интернете. Известно, что текст песни "Забирай" написала хип-хоп звезда, в то время, как 36-летняя победительница "Евровидение" занялась написанием музыки.
"Комментарии в соцсетях могут больно ранить, особенно, если это не критика, а оскорбления.Поэтому мы посвятили “Забирай” теме хейта в интернете". Более того, кибербуллингу часто подвергаются знаменитости. Сейчас в соцсетях абсолютно нет границы между поклонниками и артистом", - поделилась Джамала
Кроме того, Alyona Alyona и Джамала сняли клип на совместный сингл, режиссером которого стал Антон Штука, а в роли оператора выступил Иван Фомиченко.
Новости партнеров
Новости