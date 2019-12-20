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Джамала и Alyona Alyona записали совместную песню о буллинге

Одновременно с песней вышел и клип

20 декабря 2019, 22:40
Автор:

• Ростопира Наталья

На днях украинская певица Джамала презентовала новую композицию, которая является совместным творением с рэпершой Alyona Alyona. Новый трэк звезды украинской эстрады посвятили теме буллинга в Интернете. Известно, что текст песни "Забирай" написала хип-хоп звезда, в то время, как 36-летняя победительница "Евровидение" занялась написанием музыки.

"Комментарии в соцсетях могут больно ранить, особенно, если это не критика, а оскорбления.Поэтому мы посвятили “Забирай” теме хейта в интернете". Более того, кибербуллингу часто подвергаются знаменитости. Сейчас в соцсетях абсолютно нет границы между поклонниками и артистом", - поделилась Джамала

Кроме того, Alyona Alyona и Джамала сняли клип на совместный сингл, режиссером которого стал Антон Штука, а в роли оператора выступил Иван Фомиченко. 


Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американская поп, ритм-энд-блюз певица  Мэрайя Кэри порадовала своих слушателей клипом на песню "All I Want for Christmas Is You". Стоит отметить, что 49-летняя артистка написала эту композицию еще в 1994-м году. Так, 15 лет назад сингл лидировал в мировых чартах, а также установил сразу три рекорда Гиннеса. 

Источник: https://youtu.be/B7cG7IgXK94
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