Джамала и Alyona Alyona записали совместную песню о буллинге

На днях украинская певица Джамала презентовала новую композицию, которая является совместным творением с рэпершой Alyona Alyona. Новый трэк звезды украинской эстрады посвятили теме буллинга в Интернете. Известно, что текст песни "Забирай" написала хип-хоп звезда, в то время, как 36-летняя победительница "Евровидение" занялась написанием музыки.

"Комментарии в соцсетях могут больно ранить, особенно, если это не критика, а оскорбления.Поэтому мы посвятили “Забирай” теме хейта в интернете". Более того, кибербуллингу часто подвергаются знаменитости. Сейчас в соцсетях абсолютно нет границы между поклонниками и артистом", - поделилась Джамала

Кроме того, Alyona Alyona и Джамала сняли клип на совместный сингл, режиссером которого стал Антон Штука, а в роли оператора выступил Иван Фомиченко.



