Мэрайя Кэри выпустила новый клип на новогоднюю песню

Американская поп, ритм-энд-блюз певица Мэрайя Кэри порадовала своих слушателей клипом на песню "All I Want for Christmas Is You". Стоит отметить, что 49-летняя артистка написала эту композицию еще в 1994-м году. Так, 15 лет назад сингл лидировал в мировых чартах, а также установил сразу три рекорда Гиннеса.

Не так давно эта же песня Кэри получила новую награду, заняв первое место в чарте Billboard. Певицу очень растрогало это событие, и она решила снять римейк клипа на суперхит. Главная роль в клипе досталась маленькой девочке, которая, по сюжету, гуляет по праздничным улицам. В какой-то момент героиня попадает в волшебный мир, а ее проводником становится неотразимая Мэрайя.

Кроме того, Кэри пообещала перевыпустить весь альбом под названием "Merry Christmas". Предполагается, что в новую пластинку войдут живые записи с концерта Mariah’s St. John The Divine Benefit 1994 года, которые ранее не издавались.