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Мэрайя Кэри выпустила новый клип на новогоднюю песню

Песня, выпущенная в 1994-м году, установила сразу три рекорда

20 декабря 2019, 18:00
Автор:

• Ростопира Наталья

Американская поп, ритм-энд-блюз певица  Мэрайя Кэри порадовала своих слушателей клипом на песню "All I Want for Christmas Is You". Стоит отметить, что 49-летняя артистка написала эту композицию еще в 1994-м году. Так, 15 лет назад сингл лидировал в мировых чартах, а также установил сразу три рекорда Гиннеса. 

Не так давно эта же песня Кэри получила новую награду, заняв первое место в чарте Billboard. Певицу очень растрогало это событие, и она решила снять римейк клипа  на суперхит. Главная роль в клипе досталась маленькой девочке, которая, по сюжету, гуляет по праздничным улицам. В какой-то момент героиня попадает в волшебный мир, а ее проводником становится неотразимая Мэрайя.

Кроме того, Кэри пообещала перевыпустить весь альбом под названием "Merry Christmas". Предполагается, что в новую пластинку войдут живые записи с концерта Mariah’s St. John The Divine Benefit 1994 года, которые ранее не издавались.


Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дизайнеры французского дома высокой моды Saint Laurent представили стильные новинки на новогоднюю тематику.
Источник: https://youtu.be/aAkMkVFwAoo
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