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Спасатели провели дезинфекцию вокзалов и автостанций

Сотрудники ГСЧС продезинфицировали вокзалы в Черновицкой области

сегодня, 11:35
Автор:

• Сергей Медведев

Спасатели провели дезинфекцию вокзалов и автостанций

Спасатели ГСЧС провели превентивные мероприятия по предотвращению распространения инфекционных заболеваний. Так сотрудники спасательной службы провели дезинфекцию всех вокзалов и автостанций в Черновицкой области. О этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС также уточнили, что при проведении санитарных мероприятиях использовалось дезинфицирующее средство "Санитаб".

"С целью недопущения распространения инфекционных заболеваний, 7 марта спасатели Управления ГСЧС Украины в Черновицкой области совместно с работниками Главного управления Держпродпотребслужбы области, провели дезинфекционные мероприятия по обработке дезинфицирующим средством "Санитаб" автовокзалов и автостанций по всей территории Черновицкой области", - сообщили в ГСЧС.

Добавим, что в процедуре дезинфекции участвовали отделения радиационной и химической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения и все пожарно-спасательные подразделения.

Как сообщал портал "Комментарии", согласно последним данным по состоянию на утро воскресенья, 8 марта, в мире зарегистрировано до 4 тыс. новых заражений китайским коронавирусом.


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Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/105811.html
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