Украинцам лучше сидеть дома: МИД дал рекомендации по заграничным поездкам

Министерство иностранных дел предостерегло граждан Украины от поездок в Италию. Такой совет обоснован вспышкой коронавируса в этой стране. Соответсвующие рекомендации опубликовала пресс-служба ведомства.

"В связи с дальнейшим обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Италии заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Итальянскую Республику", - отметили в МИДе.

Дипломаты также советуют украинцам, которые в данное время остались в Италии, быть осторожными и проявлять повышенное внимание в связи с опасностью заражения. Украинцам, которые находятся в европейской стране, стоит соблюдать рекомендации местного Минздрава.

В МИДе также попросили отслеживать информацию, которую публикует Посольство и генконсульства Украины в Италии.

Как сообщал портал "Комментарии", в итальянских тюрьмах города Модена шестеро человек погибли в результате столкновений, произошедших в ходе бунтов заключенных из-за введения ужесточенных правил и дисциплины на фоне распространения коронавируса.

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