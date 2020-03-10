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Украинцам лучше сидеть дома: МИД дал рекомендации по заграничным поездкам

Дипломаты рекомендуют украинцам отложить поездки в Италию

сегодня, 12:18
Автор:

• Сергей Медведев

Украинцам лучше сидеть дома: МИД дал рекомендации по заграничным поездкам

Министерство иностранных дел предостерегло граждан Украины  от поездок в Италию. Такой совет обоснован вспышкой коронавируса в этой стране. Соответсвующие рекомендации опубликовала пресс-служба ведомства.

"В связи с дальнейшим обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Италии заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Итальянскую Республику", - отметили в МИДе.

Дипломаты также советуют украинцам, которые в данное время остались в Италии, быть осторожными и проявлять повышенное внимание в связи с опасностью заражения. Украинцам, которые находятся в европейской стране, стоит соблюдать рекомендации местного Минздрава.

В МИДе также попросили отслеживать информацию, которую публикует Посольство и генконсульства Украины в Италии.

Как сообщал портал "Комментарии", в итальянских тюрьмах города Модена шестеро человек погибли в результате столкновений, произошедших в ходе бунтов заключенных из-за введения ужесточенных правил и дисциплины на фоне распространения коронавируса.


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Источник: https://mfa.gov.ua/news/do-uvagi-gromadyan-ukrayini-yaki-planuyut-zdijsniti-poyizdku-do-italiyi?fbclid=IwAR2X6IJKXvtK7fQ5h6RVSbT7w7_an8RD2KlOz9riv7bgpygVIxuV0WnKu1o
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