Крупнейшие соцсети запретили рекламу медицинских масок

Социальные сети Facebook и Instagram, которые имеют наибольшую аудиторию среди пользователей со всего мира, решили отказаться от рекламы средств защиты органов дыхания. В частности, запрет коснется медицинских защитных масок. Об этом написал в своем Twitter директор по продуктам Facebook Роб Лезерн.

По словам топ-менеджера компании, такой запрет направлен на то, чтобы предотвратить панику и спекуляцию на теме коронавирусной инфекции для личного обогащения недобросовестных пользователей.

"Мы запрещаем рекламу и коммерческие объявления о продаже медицинских масок. Мы пристально следим за ситуацией с COVID-19 и будем дальше усовершенствовать нашу политику, если увидим, что кто-то пытается использовать чрезвычайную ситуацию с коронавирусом в корыстных целях", - заявил сотрудник Facebook.

Как сообщал портал "Комментарии", Власти Японии ввели дополнительные меры, чтобы пресечь спекулятивную торговлю защитными медицинскими масками.

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