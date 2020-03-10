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За спекуляцию медицинскими масками японцев будут садить в тюрьму

Спекулянтам медицинскими масками грозит тюремное заключение

сегодня, 09:38
Автор:

• Сергей Медведев

За спекуляцию медицинскими масками японцев будут садить в тюрьму

Власти Японии ввели дополнительные меры, чтобы пресечь спекулятивную торговлю защитными медицинскими масками. На такие меры правительству пришлось пойти в связи со вспышкой китайского коронавируса.

Так, Министерство экономики и торговли заявило, что перепродажа медицинских масок с целью получения прибыли может обойтись спекулянтам в штраф до 10 тыс. долларов, тюремным заключением сроком до одного года либо комбинацией этих мер.

В то же время, в Японии разрешена перепродажа масок, но только за цену, по которой их покупали. Также японцам разрешено раздавать защитные маски бесплатно своим родным и близким. 

Как сообщал портал "Комментарии", ранее Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко разъяснил, кому следует надевать маски.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ponii-spekulyatsii-maskami-budut-karatsya-1583824454.html
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