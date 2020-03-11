Топ-5 новостей, которые вы могли пропустить

Украинские военные открыли ответный огонь

Украинским военным удалось стабилизировать ситуацию около Песков на Донбассе. Об этом сообщают в штабе Операции объединенных сил. После вчерашнего обострения и мощных обстрелов со стороны боевиков украинские военные открыли ответный огонь по вражеским позициям. "Противник понес потери: до трех оккупантов убито, до пяти ранено", - отчитались военные на официальной странице в Facebook. Также удалось уничтожить противотанковый ракетный комплекс, который вчера подбил автомобиль с военными. Тогда погибли двое украинских армейцев, девять получили ранения. Еще один был ранен во время обстрела.





Ажиотаж в обменниках

Обменный курс менялся по несколько раз за день, а люди скупали иностранную валюту. В НБУ рассказали как отреагировали украинцы на падение гривны. Валютные качели встревожили некоторых не на шутку. До обеда в обменниках был ажиотаж, люди скупали доллары, сообщает регулятор. Но уже ближе к вечеру панические настроения начали утихать. Нацбанк, чтобы немного перекрыть спрос на валюту, продал за день 270 миллионов долларов. Там утверждают, гривну пошатнули падение на международных рынках, обвал цен на нефть и паника среди населения. "Фундаментальных факторов для серьезного ухудшения ситуации сейчас нет", объяснили в НБУ.





Экспресс-тесты на коронавирус уже в Украине

Системы для быстрой диагностики коронавируса Covid-19 уже в украинской столице. Об этом сообщил мер Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook. Город получил 1,2 тысячи экспресс-тестов. Еще 5 тысяч привезут до конца недели. Тест-системы получат 7 киевских больниц, где готовятся встречать больных с коронавирусом, если таковы будут. С помощью таких диагноз можно поставить непосредственно у постели больного. Но в дальнейшем для его подтверждения анализы все же будут передаваться в лабораторию. Также вскоре столица должна получить оборудование для быстрого выявления больных на коронавирус в аэропортах, говорит Кличко. Его отправят в аэропорт имени Сикорского ("Жуляны") и в Борисполь.





Вспышка коронавируса в Южной Корее

Только лишь Южной Корее удалось укротить первую вспышку коронавируса Covid-19, как пришлось столкнуться со второй. За сутки заболело сразу 242 человека. Такой всплеск случился впервые за пять дней. В стране опасаются, что повторного возгорания не избежать. Инфицированных в Южной Корее теперь, в общем, почти восемь тысяч, пишет South China Morning Post. Умерли в течении минувших суток 6 человек, а общее количество погибших из-за коронавируса возросло до 60-ти.





Миграционный кризис: детей-беженцев заберут в страны ЕС

Пять стран Евросоюза согласились забрать с греческих островов детей, которые оказались там без родителей. Они вскоре отправятся в Германию, Финляндию, Францию, Люксембург и Португалию. Лагеря мигрантов на греческих островах переполнены, отчасти, из-за того, что Турция открыла границы для беженцев с Ближнего востока и подпустила их к границам Евросоюза. Среди них довольно много несовершеннолетних, которые бросились бежать от войны и бедности без сопровождения взрослых. Пять стран ЕС решили взять их под особую опеку. Но всех ли, или это будет ограниченное количество - пока неизвестно, сообщает VOA News. В организации Human Rights Watch говорят о почти двух тысячах детей, которые лишились опеки.

Ранее "Комментарии" рассказывали, кому может быть выгодно падение мировых рынков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!