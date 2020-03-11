Кабмин вводит карантин из-за коронавируса по Украине – нардеп Сюмар

Кабинет министров Украины решил ввести карантин из-за опасности распространения коронавируса на территории всего государства. Об этом сообщила нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар на своей странице в Facebook.

Так, по словам парламентария, карантин будет действовать 3 недели – с завтрашнего дня и до 3 апреля. В частности карантин предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний на более 200 человек и закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Сообщается, что также будет закрыта большая часть КПП: с 219 останется 49. Кроме того, Сюмар написала, что правительство выделило 100 млн грн на закупку товаров индивидуальной защиты в частных внутренних компаниях.



Напомним, "Комментарии" писали, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, не замалчивают ли статистику по коронавирусу. По его словам, Восточная Европа сейчас менее подпала во влияние атаки коронавируса, поэтому в Украине зафиксирован лишь один случай заражения, что является утешительной статистикой в сравнении с другими странами.

Добавим, что в Украине зафиксирован 1 случай заболевания в Черновцах. Всего же на сегодня получили 43 подозрения на коронавирус, проверили уже 41 – все результаты отрицательные.

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