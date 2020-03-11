Гаврилюк за рулем: "козак" рассказал, на сколько его зарплата в такси выше депутатской

Недавно Сеть взорвала новость о том, что бывший нардеп от "Народного фронта" - известный активист времен Евромайдана и “козак” Михаил Гаврилюк - теперь работает обычным таксистом в столице. Экс-нардеп в интервью для программы “Підсумки тижня” признался, что теперь он зарабатывает больше, чем это удавалось в кресле Верховной Рады.

По словам Гаврилюка, у него свободный график, и в час он может заработать около тысячи гривен. В месяц зарплата Гаврилюка составляет от 15 до 30 тысяч в зависимости от заказов. В Раде, по словам “козака”, он зарабатывал в разы меньше: около 4 тысяч в месяц. Впрочем, экс-нардеп не стал таить, что надеялся найти другую работу: быть может, директором. Но так как таковой не нашлось, а жить за что-то было нужно, он начал таксовать, в будущем намереваясь сменить сферу деятельности.

Как ранее сообщали “Комментарии”, на водителя, похожего на известного активиста и бывшего народного депутата, обратила внимание киевлянка Анна Железняк, которая выложила соответствующий снимок в Сеть. Как рассказал сам Гаврилюк, он вернулся к обычному темпу жизни. Более того, очень рад этому.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!