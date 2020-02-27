Фотофакт: экс-нардеп Гаврилюк теперь работает таксистом

В соцсетях киявлянка опубликовало фото таксиста, очень похожего на бывшего народного депутата от "Народного фронта" Михаила Гаврилюка. "КП в Украине" передает, что Гаврилюк информацию подтвердил.

Пост киявлянки Анны Железняк с фотографией таксиста набирает популярность. А все из-за того, что водителем оказался бывший народный избранник "козак Гаврилюк".

"Вызвала сегодня такси. На водителя обратила внимание, когда выходила из авто. Зовут Михаил. Скажите, что я ошибаюсь. Вживую еще больше похож", - написала девушка, прикрепив к публикации фото водителя и экс-нардепа.

Как рассказал сам Гаврилюк, он вернулся к обычному темпу жизни. Более того, очень рад этому.

"Да, я работаю таксистом. Сейчас живу, как все", - сказал Гаврилюк.

Ранее мы писали, что экс-нардеп Черновол получила подозрение от ГБР.

Напомним, "Комментарии" продолжают цикл, посвященный топ-чиновникам времен правления Петра Порошенко и тому, чем они занимаются сегодня. Третья часть проекта посвящена министрам "эпохи Гройсмана". Исключение в этой подборке сделано лишь для главы Министерства финансов Оксаны Маркаровой, которая сохранила свое место в правительстве Алексея Гончарука.

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