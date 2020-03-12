Топ-5 новостей, которые вы могли пропустить

Главе Госэкоинспекции сожгли автомобиль

Ночью в Киеве сожгли автомобиль и.о. председателя Госэкоинспекции Егора Фирсова. Кто это сделал и зачем пока неизвестно. Сам Фирсов считает, что этот связано с его профессиональной деятельностью. "Оценили работу моей команды", - написал чиновник на своей странице в Facebook. Мол, борьба с коррупцией и нарушителями в сфере экологии может не устраивать многих.

Автомобиль загорелся ночью. И хотя пожарные приехали довольно быстро, пламя успело сильно навредить машине. Восстановлению она уже не подлежит.





США закрыли границы

США закрыли свои границы для тех, кто приезжает с Европы. Таким образом хотят остановить распространение коронавируса Covid-19. Исключение сделали лишь для Великобритании. Запрет на въезд будет действовать, по меньшей мере, в течении 30-ти дней. Об этом сообщает CNN. Сегодня последний день, когда европейцы могут попасть в США беспрепятственно. Уже в полночь (по киевскому времени это будет 6:00 13 марта) новые правила начнут действовать. Американских граждан, которые будут прилетать с Европы, пускать в страну будут. Однако, только после прохождения теста на коронавирус, заявил президент США Дональд Трамп.

Сейчас в Соединенных Штатах новым типом коронавируса болеют около тысячи человек.





Новый обвал цен на нефть

Решение США закрыть границы для прилетающих из Европы тут же ударило по мировым финансовым рынкам. Первыми отреагировали нефтяные биржи. Цены на черное золото снова рухнули - сразу более чем на на 10%. После "черного понедельника" это пока самый сильный удар. Нефтяные рынки только начали приходить в себя, как их опять начало штормить. Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае упала на 10,6%, марки WTI - на 10,44%. Таковы показатели на бирже ICE в Лондоне.





Эпидемия коронавируса в Китае пошла на спад

Пока коронавирус в Европе только набирает обороты, в Китае, откуда все началось, уже вздохнули с облегчением. Эпидемия пошла на спад. С каждым днем больных становится все меньше. Накануне Китай закрыл последнюю временную больницу, которую построили специально для лечения инфицированных Covid-19, сообщает агенство Синьхуа. Всего таких было 16. Среди них переоборудованные под больницы выставочные центры и учебные учреждения. А две больницы построили с нуля в рекордные сроки - за 10 дней. С начала февраля во временных больницах в Китае удалось излечить более 12 тысяч пациентов.





Олимпиаде 2020 быть

Олимпиаде коронавирус не помеха. Организаторы самых масштабных спортивных соревнований заявили, что не собираются ничего отменять. Олимпиада, как и планировали, состоится этим летом в Токио. Однако, если к тому времени коронавирус не удастся укротить, олимпийские игры проведут без зрителей.

"Я не могу сказать, что объявление пандемии никак нас не затронет, но отмена - это неслыханно, я считаю", - сказала Юрико Койке, губернатор Токио. Именно в Токио и должна проходить Олимпиада - с 24-го июля по 9-е августа. О том, что не собираются ничего переносить, подтвердили и в Международном олимпийском комитете.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что заместитель главы МОЗ Великобритании инфицировалась коронавирусом.

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