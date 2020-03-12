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Замглавы МОЗ Великобритании заразилась коронавирусом

62-летняя Надин Доррис остается дома на карантине.

сегодня, 00:22
Автор:

• Антон Варанов

Замглавы МОЗ Великобритании заразилась коронавирусом

Заместитель министра здравоохранения и член парламента Великобритании Надин Доррис заразилась китайским коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает ВВС.

После инфицирования Доррис осталась на домашнем карантине. По ее словам, медики уже проверяют всех людей, с которыми она контактировала в последнее время. Сотрудники парламента и министерства соблюдают правила, созданные специально для таких случаев, а сама Доррис придерживается всех рекомендаций врачей.

62-летняя чиновница заявила, что чувствует себя плохо, но предполагает, что хуже уже не будет. Она беспокоится о своей 84-летней маме, которая живет с ней и уже начала кашлять.

На текущий момент неизвестно, сколько людей контактировали с Доррис в последние дни. Точно известно, что она встречалась с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и министром здравоохранения, который пожелал ей скорейшего выздоровления.

В Великобритании коронавирусом заразились 382 человека, из которых 6 уже умерли. Последнему умершему было 80 лет, он заразился в Бразилии.

Как сообщал портал "Комментарии", ВОЗ официально признала коронавирус пандемией.


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-51831939
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