Замглавы МОЗ Великобритании заразилась коронавирусом

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Заместитель министра
здравоохранения и член парламента Великобритании Надин Доррис заразилась
китайским коронавирусом Covid-19. Об этом
сообщает ВВС.
После инфицирования
Доррис осталась на домашнем карантине. По ее словам, медики уже проверяют всех
людей, с которыми она контактировала в последнее время. Сотрудники парламента и
министерства соблюдают правила, созданные специально для таких случаев, а сама
Доррис придерживается всех рекомендаций врачей.
62-летняя чиновница
заявила, что чувствует себя плохо, но предполагает, что хуже уже не будет. Она
беспокоится о своей 84-летней маме, которая живет с ней и уже начала кашлять.
На текущий момент
неизвестно, сколько людей контактировали с Доррис в последние дни. Точно
известно, что она встречалась с премьер-министром Великобритании Борисом
Джонсоном и министром здравоохранения, который пожелал ей скорейшего
выздоровления.
В Великобритании
коронавирусом заразились 382 человека, из которых 6 уже умерли. Последнему
умершему было 80 лет, он заразился в Бразилии.
Как сообщал портал "Комментарии",
ВОЗ официально признала коронавирус пандемией.
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