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Турция переносит начало туристического сезона

Согласно решению Министерства культуры и туризма Турции, первых гостей в свою страну они ожидают не ранее 15 апреля

сегодня, 09:55
Автор:

• Елена Волкова

Турция переносит начало туристического сезона

Власти Турции решили перенести начало туристического сезона. Об этом пишет “Анадолу”.

Так, согласно решению Министерства культуры и туризма Турции, первых гостей в свою страну они ожидают не ранее 15 апреля, хоть в предыдущие года сезон здесь стартовал уже с конца марта. Такие меры связаны с пандемией Covid-19. В министерстве объяснили, что оценили все риски, которые весьма серьезны, и рекомендовали будущим туристам беречь себя. Сейчас чиновники сотрудничают с отелями, чтобы не допустить риск распространения коронавируса в курортной Турции.

Ранее “Комментарии” писали о том, что Египет вводит визовый режим для туристов. Соответствующий указ издал премьер Мустафа Мадбули. Согласно новым правилам, с 1 июня этого года за въезд в страну туристу нужно будет заплатить 25 долларов.


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Источник: comments.ua
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