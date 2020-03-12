Границу с Польшей в связи с пандемией украинцы будут пересекать по-новому

Отныне все те, кто въезжает в Польшу на автобусе, будут заполнять специальный документ. Такая анкета с контактными данными и возможным направлением дальнейшей поездки поможет местным медикам в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает местное издание “Наша Польша” со ссылкой на вице-министра МОЗ Вальдемара Краску.

Как сообщил чиновник, первый инфицированный коронавирусом поляк въехал в страну как раз на автобусе из Германии. И только благодаря тому, что перевозчик собрал всю информацию о пассажирах, медикам удалось связаться со всеми, кто контактировал с заболевшим, и предотвратить эпидемию. Теперь все пассажиры международных автобусов будут заполнять специальные бланки, благодаря которым останутся на связи с эпидемиологами.

Напомним, власти Турции решили перенести начало туристического сезона.

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