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Границу с Польшей в связи с пандемией украинцы будут пересекать по-новому

При въезде в Польшу на автобусе нужно будет заполнить новый бланк, который поможет местным медикам в борьбе с коронавирусом

сегодня, 10:50
Автор:

• Елена Волкова

Границу с Польшей в связи с пандемией украинцы будут пересекать по-новому

Отныне все те, кто въезжает в Польшу на автобусе, будут заполнять специальный документ. Такая анкета с контактными данными и возможным направлением дальнейшей поездки поможет местным медикам в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает местное издание “Наша Польша” со ссылкой на вице-министра МОЗ Вальдемара Краску. 

Как сообщил чиновник, первый инфицированный коронавирусом поляк въехал в страну как раз на автобусе из Германии. И только благодаря тому, что перевозчик собрал всю информацию о пассажирах, медикам удалось связаться со всеми, кто контактировал с заболевшим, и предотвратить эпидемию. Теперь все пассажиры международных автобусов будут заполнять специальные бланки, благодаря которым останутся на связи с эпидемиологами.

Напомним, власти Турции решили перенести начало туристического сезона.


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Источник: comments.ua
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