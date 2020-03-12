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У Харькова – свой «карантин»: дети продолжают ходить в школы

В Харькове продолжают работать школы, тогда как в области с завтрашнего дня решили закрыть все учебные заведения на карантин

сегодня, 12:09
Автор:

• Таисия Ерохина

У Харькова – свой «карантин»: дети продолжают ходить в школы

Вчера правительство объявило всеукраинский карантин на 3 недели, чтобы не допустить распространения коронавируса. Хотя и постановление на сайте Кабмина появилось ближе к вечеру, большинство городов последовало указаниям и запретило студентам и детям посещать учебные заведения с 12 марта. В Харькове горвласти карантин не объявили, хотя и разрешили не приходить в школы.

Так, в Харькове карантин в школах и детсадах решили не вводить по 2 причинам.

"Причина первая – за последние 20 дней мы наблюдаем снижение уровня заболеваний ОРВИ в школах. Причина вторая – куда родителям деть своих детей на время трехнедельного карантина, совершенно непонятно, и для многих из них это время становится тяжелым испытанием. Но если кто-то считает, что для его ребенка лучше ближайшее время пересидеть дома – руководство школ не будет против, необходимо только написать соответствующее заявление на имя руководителя учебного заведения", - сообщил мэр Харкьова Геннадий Кернес.

Поэтому сегодня большинство учебных заведений работают в штатном режиме. Отметим, что во многих школах детям не разрешают переходить из класса в класс во время уроков, перемещаются только учителя: каждый класс проводит занятия в одном кабинете. Якобы, это такая мера профилактики.

Стоит добавить, что и большинство высших заведения пока что не на карантине, студенты утром как обычно пришли на "пары". А вот Каразинский университет перешел на дистанционное обучение еще вчера, как только объявили общенациональный карантин. В детсады дети тоже пошли утром, правда, в нескольких детвору завернули родителям, а в некоторых все еще работают "в режиме ожидания".

Добавим, что сегодня, около 11:30, на брифинге руководство области сообщило, что все учебные заведения области закрываются на карантин. Соответственных решений от администрации города сегодня не было.

Ранее "Комментарии" писали, что в Кабмине объяснили, как будет действовать карантин и какие вводятся ограничения.


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Источник: comments.ua
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